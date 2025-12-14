Τροχαίο δυστύχημα στον Κολωνό: Ένας νεκρός μετά από σύγκρουση μηχανής με ΙΧ

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου, στην περιοχή του Κολωνού.

Το τροχαίο σημειώθηκε όταν λίγο μετά τις 23:00 το βράδυ, όταν μία μηχανή συγκρούστηκε με ένα ΙΧ.

Η μηχανή κινούνταν και επί της οδού Λένορμαν στο ρεύμα προς Αθήνα και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, συγκρούστηκε με το ΙΧ, με αποτέλεσμα ο αναβάτης να τραυματιστεί θανάσιμα.

Ο οδηγός της μηχανής μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο και η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σοβαρή.

Έρευνα για τις συνθήκες του τροχαίου διενεργεί η Τροχαία.