Καιρός - Ζιακόπουλος: Βαρομετρικά χαμηλά φέρνουν ισχυρές βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ημέρες

Επιστρέφουν τις επόμενες ημέρες τα έντονα καιρικά φαινόμενα που σημειώθηκαν το Σαββατοκύριακο σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με την νέα πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου.

Ο γνωστός μετεωρολόγος, στη νέα πρόγνωση του στον προσωπικό ιστότοπό του για τον καιρό, αναφέρει πως την ηλιοφάνεια και τις υψηλές θερμοκρασίες που σημειώνονται σήμερα, τα επόμενα εικοσιτετράωρα διαδέχονται έντονα φαινόμενα, όπως βροχές, καταιγίδες αλλά και ισχυροί άνεμοι.

Αναλυτικότερα, ο Δημήτρης Ζιακόπουλος εξηγεί πως από την Τετάρτη, αναμένονται σε αρκετές περιοχές τα παραπάνω φαινόμενα, ενώ παράλληλα η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Παρόμοιο μάλιστα σκηνικό αναμένεται, και την Πέμπτη.

«Βαρομετρικά χαμηλά, συνοδευόμενα από μέτωπα κακοκαιρίας, προκαλούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες χώρες της δυτικής, κεντρικής και βόρειας Ευρώπης καθώς και στην Ιταλία», αναφέρει αρχικά στον ιστότοπό του, ο κ. Ζιακόπουλος.

«Στη χώρα μας, το νέο εικοσιτετράωρο (Τρίτη), τα βασικά χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι η ηλιοφάνεια και οι σχετικά υψηλές θερμοκρασίες (μέγιστες τιμές στα ηπειρωτικά 35 με 37 βαθμοί). Κατά τα άλλα, οι Β-ΒΔ άνεμοι στο Ιόνιο δεν θα ξεπεράσουν τα 4 μποφόρ, αλλά στα ανατολικά και νότια πελάγη θα φθάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ. Την Τετάρτη (3/9), τοπικές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Β. Ιόνιο, την Ήπειρο, την κεντροδυτική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και την κεντροδυτική Στερεά Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΔ 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της», συνεχίζει.

«Την Πέμπτη (4/9), τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται κυρίως στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία, την κεντροδυτική Μακεδονία και στα ορεινά Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στο Ιόνιο και την ηπειρωτική Ελλάδα θα σημειώσει μικρή πτώση», καταλήγει.