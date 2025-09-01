Καιρός - Μαρουσάκης: Έρχεται ξανά αστάθεια με μπόρες και καταιγίδες από την Τετάρτη

Επιστρέφει η αστάθεια τα επόμενα εικοσιτετράωρα στη χώρα, σύμφωνα με τη νεότερη ανάρτηση του Κλέαρχου Μαρουσάκη για τον καιρό.

Ο γνωστός μετεωρολόγος στη νέα ανάρτησή του για την πορεία του καιρού το πρωί της Δευτέρας στα social media, αναφέρει χαρακτηριστικά πως τα φαινόμενα που σημειώθηκαν το Σαββατοκύριακο σε αρκετές περιοχές της χώρας, επιστρέφουν την Τετάρτη.

Αναλυτικότερα, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης εξηγεί πως από την Τετάρτη, αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα όπως μπόρες και καταιγίδες, τα οποία θα διαρκέσουν μέχρι και την Παρασκευή.

Στη συνέχεια, αναφέρει για τη νέα αυτή αστάθεια, πως η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει μεταβολή και θα κυμανθεί κοντά στους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.

«Με ήπιο καιρό ξεκινάει η νέα μας εβδομάδα αλλά και ο πρώτος μήνας του Φθινοπώρου στη χώρα μας. Τετάρτη με Παρασκευή θα δούμε και πάλι ασταθείς καιρικές συνθήκες με μπόρες και καταιγίδες, με τα μελτέμια να επιστρέφουν και πάλι με αυξομειώσεις ως προς τις εντάσεις τους και με έμφαση περιοχές που βλέπουν προς το Αιγαίο, ενώ θερμοκρασιακά θα είμαστε κοντά στους 34° με 36° βαθμούς κελσίου για τις περισσότερες περιοχές», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή σήμερα, σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ.



Θα φτάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

ΑΤΤΙΚΗ



Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 τις πρωινές ώρες τοπικά 5 μποφόρ και πρόσκαιρα το απόγευμα νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου.



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ



Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου.



ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ



Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις το απόγευμα στη Θράκη.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.



ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ



Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά στο Ιόνιο 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου.



ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ



Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στη θάλασσα Κυθήρων 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 35 βαθμούς Κελσίου.



ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ



Καιρός: Αίθριος

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.



ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ



Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στα Δωδεκάνησα 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.