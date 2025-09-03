Καιρός - Μαρουσάκης: 37άρια με έντονες και ισχυρές καταιγίδες τις επόμενες ώρες

Για γενικευμένη αστάθεια σε αρκετές περιοχές της χώρας το επόμενο εικοσιτετράωρο, κάνει λόγο ο Κλέαρχος Μαρουσάκης στη νέα πρόγνωσή του για τον καιρό.

Τις τελευταίες ημέρες αρκετοί μετεωρολόγοι είχαν προειδοποιήσει στις προγνώσεις τους, πως έντονα φαινόμενα αναμένεται να κάνουν την εμφάνισή τους σε κάποιες περιοχές της χώρας, από το απόγευμα της Τετάρτης.

Σε προηγούμενη ανάρτησή του, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης είχε επισημάνει πως η αστάθεια που σημειώθηκε σε αρκετές περιοχές το Σαββατοκύριακο επιστρέφει το επόμενο εικοσιτετράωρο στη χώρα, φέρνοντας μαζί έντονα φαινόμενα, όπως μπόρες και οι καταιγίδες.

Το μεσημέρι της Τετάρτης στη νέα ανάρτησή του, εξηγεί πως παρότι επικρατεί ζέστη, από το απόγευμα «πρέπει να δείξουμε προς τα βόρεια τμήματα της χώρας μας όπου σταδιακά θα αναπτυχθούν καταιγίδες τοπικά ισχυρές».

«Το προγνωστικό μας σύστημα μάλιστα δείχνει να σχηματίζεται μια ζώνη καταιγίδων κοντά στο βράδυ προς Μακεδονία και Θεσσαλία με τάση αυτή η ζώνη να μείνει στάσιμη για αρκετές ώρες», συνεχίζει στην ανάρτησή του.

«Αύριο η αστάθεια θα γενικευτεί σε αρκετές περιοχές του ηπειρωτικού κορμού με τους βοριάδες να κυριαρχούν στις θάλασσές μας και τη θερμοκρασία να υποχωρεί σταδιακά για να προσεγγίσει πιο συμβατές με την εποχή τιμές. ΠΡΟΣΟΧΗ κυρίως σε Ήπειρο, Μακεδονία, Θεσσαλία και κεντρική Στερεά!», καταλήγει.