ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Καιρός - Μαρουσάκης: 37άρια με έντονες και ισχυρές καταιγίδες τις επόμενες ώρες

Ο γνωστός μετεωρολόγος κάνει λόγο για γενικευμένη αστάθεια την Πέμπτη - Σε ποιες περιοχές εφιστά την προσοχή

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Καιρός - Μαρουσάκης: 37αρια με έντονες και ισχυρές καταιγίδες τις επόμενες ώρες Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου
0

Για γενικευμένη αστάθεια σε αρκετές περιοχές της χώρας το επόμενο εικοσιτετράωρο, κάνει λόγο ο Κλέαρχος Μαρουσάκης στη νέα πρόγνωσή του για τον καιρό.

Τις τελευταίες ημέρες αρκετοί μετεωρολόγοι είχαν προειδοποιήσει στις προγνώσεις τους, πως έντονα φαινόμενα αναμένεται να κάνουν την εμφάνισή τους σε κάποιες περιοχές της χώρας, από το απόγευμα της Τετάρτης.

Σε προηγούμενη ανάρτησή του, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης είχε επισημάνει πως η αστάθεια που σημειώθηκε σε αρκετές περιοχές το Σαββατοκύριακο επιστρέφει το επόμενο εικοσιτετράωρο στη χώρα, φέρνοντας μαζί έντονα φαινόμενα, όπως μπόρες και οι καταιγίδες.

Το μεσημέρι της Τετάρτης στη νέα ανάρτησή του, εξηγεί πως παρότι επικρατεί ζέστη, από το απόγευμα «πρέπει να δείξουμε προς τα βόρεια τμήματα της χώρας μας όπου σταδιακά θα αναπτυχθούν καταιγίδες τοπικά ισχυρές».

«Το προγνωστικό μας σύστημα μάλιστα δείχνει να σχηματίζεται μια ζώνη καταιγίδων κοντά στο βράδυ προς Μακεδονία και Θεσσαλία με τάση αυτή η ζώνη να μείνει στάσιμη για αρκετές ώρες», συνεχίζει στην ανάρτησή του.

«Αύριο η αστάθεια θα γενικευτεί σε αρκετές περιοχές του ηπειρωτικού κορμού με τους βοριάδες να κυριαρχούν στις θάλασσές μας και τη θερμοκρασία να υποχωρεί σταδιακά για να προσεγγίσει πιο συμβατές με την εποχή τιμές. ΠΡΟΣΟΧΗ κυρίως σε Ήπειρο, Μακεδονία, Θεσσαλία και κεντρική Στερεά!», καταλήγει.

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Σαμοθράκη: Βίντεο από τη στιγμή που πέφτουν πυροβολισμοί στον αέρα από τα τουρκικά αλιευτικά

Ελλάδα / Σαμοθράκη: Βίντεο από τη στιγμή που πέφτουν πυροβολισμοί στον αέρα από τα τουρκικά αλιευτικά

Μεγάλη ένταση το βράδυ της Τρίτης στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Θάσου και Σαμοθράκης - Όπως καταγγέλλουν οι Έλληνες ψαράδες προσπάθησαν να τους τρομάξουν για να φύγουν από το σημείο
LIFO NEWSROOM
Global Sumud Flotilla: Από τη Σύρο θα αναχωρήσει το καράβι της ελληνικής αποστολής για τη Γάζα

Ελλάδα / Global Sumud Flotilla: Από τη Σύρο θα αναχωρήσει το καράβι της ελληνικής αποστολής για τη Γάζα

«Ξεκινάμε από τη Σύρο γιατί εδώ γεννήθηκε ένα κύμα αντίστασης και αλληλεγγύης που εξαπλώθηκε σε όλη την Ελλάδα», γράφει - μεταξύ άλλων - στην ανακοίνωσή του η συλλογικότητα March to Gaza Greece
LIFO NEWSROOM
 
 