Καιρός - Καντερές: Την Παρασκευή αναμένεται η τελευταία ψυχρή εισβολή του Φεβρουαρίου

Για ένα τριήμερο με ανάμεικτο καιρό, κάνει λόγο ο Νίκος Καντερές στη νέα πρόγνωσή του στα social media.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο γνωστός μετεωρολόγος στην ανάρτησή του, την Παρασκευή αναμένεται η τελευταία ψυχρή εισβολή του Φεβρουαρίου, με τοπικές βροχές και ισχυρούς νοτιάδες που το Σάββατο θα στραφούν σε βοριάδες, ρίχνοντας αισθητά τη θερμοκρασία, κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Τέλος, από την Κυριακή και ιδιαίτερα την Καθαρά Δευτέρα, ο καιρός βελτιώνεται, οι άνεμοι εξασθενούν και η ηλιοφάνεια επικρατεί, δημιουργώντας καλές συνθήκες για εκδρομές και πέταγμα χαρταετού.

Η ανάρτηση του Νίκου Καντερέ για τον καιρό

«Με βοριάδες και λίγη ψύχρα το τριήμερο. Χωρίς εμπόδια η έξοδος, το πέταγμα του χαρταετού και επιστροφή των εκδρομέων. Ύστερα από τη χθεσινή μεταβολή του καιρού, από τη προτελευταία του μήνα ψυχρή επιφάνεια, που έδωσε βροχές των 15 έως 35 χιλιοστών και στις περισσότερες περιοχές κάτω των 10 χιλιοστών, σήμερα Τετάρτη και αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι βελτιωμένος με αρκετή ηλιοφάνεια», αναφέρει αρχικά ο Νίκος Καντερές.

«Τη Παρασκευή προβλέπεται να μας επηρεάσει η τελευταία ψυχρή επιφάνεια του Φεβρουαρίου με ανάλογες βροχές, με πολύ ισχυρούς αρχικά νοτιάδες που το Σάββατο θα στραφούν σε βοριάδες για να σταματήσουν και οι βροχές με τις καταιγίδες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, ενώ παράλληλα θα σημειωθεί και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας», συνεχίζει.

«Τη Κυριακή και κυρίως τη Καθαρή Δευτέρα οι ώρες ηλιοφάνειας θα γίνουν περισσότερες και οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν παρέχοντας ιδανικές συνθήκες για το πέταγμα του χαρταετού, ενώ η επιστροφή των εκδρομέων σε θάλασσα και ξηρά θα είναι ακόμη καλύτερες», συμπληρώνει.

«Για σύγκριση. Πέρυσι τις ίδιες ημέρες από 19 έως 23 Φεβρουαρίου 2025 είχαμε κακοκαιρία με ισχυρή ψυχρή εισβολή και μόνο για τις θερμοκρασίες να αναφέρω ότι οι μέγιστες θερμοκρασίες στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη κατρακύλησαν στους 7 και 8 βαθμούς ,ενώ οι ελάχιστες τιμές σε Διδυμότειχο, Ορεστιάδα και Φλώρινα στους μείον 10 βαθμούς με θυελλώδεις βοριάδες», καταλήγει.