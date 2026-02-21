Καιρός: Επιμένουν και σήμερα οι βροχές - Αναμένονται χιονοπτώσεις σε χαμηλότερα υψόμετρα

Βροχερός παραμένει ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Στην πρόγνωσή του ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, αναφέρει ότι σήμερα Σάββατο, προς τα κεντρικά, ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, συναντάμε βροχές, καταιγίδες τοπικά ισχυρές κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες εκτάσεις, ενώ χιόνια θα πέσουν και σε χαμηλότερα υψόμετρα, προς την ανατολική, βορειοανατολική ηπειρωτική χώρα. Στα υπόλοιπα γεωγραφικά διαμερίσματα η ηλιοφάνεια θα εναλλάσσεται με τις συννεφιές. ΟΙ βοριάδες κυριαρχούν στις θάλασσες με πολύ ισχυρές και τοπικά θυελλώδεις εντάσεις, με τον υδράργυρο σε μικρή πτώση να προσεγγίζει τους 12 με 16 βαθμούς.

Στην Αττική αναμένονται βροχές κυρίως προς τα ανατολικά και βόρεια τμήματα. Οι βοριάδες θα ενισχυθούν προσεγγίζοντας ακόμη και τα 7 μποφόρ ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί στο κέντρο της πόλης από 7 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Συννεφιασμένος και με λίγες βροχές κυρίως στα πιο νότια τμήματα θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.

Καιρός: Προειδοποιήσεις και αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αναφέρει στις προειδοποιήσεις του δελτίου της για τον καιρό σήμερα Σάββατο:

«Ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπονται μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού βορειοανατολικού Αιγαίου, μέχρι νωρίς το απόγευμα στα Δωδεκάνησα και μέχρι το απόγευμα στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη».

Γενικά χαρακτηριστικά:

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Αιγαίο νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, πρόσκαιρα κατά τόπους ισχυρές στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού βορειοανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5, βαθμιαία στο Ιόνιο 6, τοπικά 7 μποφόρ. Μόνο το πρωί στο Αιγαίο θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 στρεφόμενοι γρήγορα σε βόρειους βορειοδυτικούς 4 με 5 τοπικά στα βόρεια 6 με 7 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 12 με 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14με 17 και τοπικά στη νότια νησιωτική χώρα τους 18 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός αναλυτικά από την ΕΜΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές μέχρι το απόγευμα. Στα υπόλοιπα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές το μεσημέρι -απόγευμα και νωρίς το πρωί στα ανατολικά τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Άνεμοι: Στα ανατολικά θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 5 με6 μποφόρ και βαθμιαία βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 7 μποφόρ. Στα υπόλοιπα θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες.Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, βαθμιαία βορειοδυτικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, το μεσημέρι - απόγευμα και νωρίς το πρωί στα ανατολικά τμήματα της Εύβοιας και των Σποράδων.Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και πρόσκαιρα στις Σποράδες τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μέχρι το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 και βαθμιαία δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και μέχρι νωρίς το απόγευμα στα Δωδεκάνησα.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 6 με 7 που από το μεσημέρι θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς 5 με 6 και τοπικά στα βόρεια έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές ώρες οπότε πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

