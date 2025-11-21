Μαρουσάκης: Τσουχτερό κρύο το Σαββατοκύριακο - Έρχονται νέες κακοκαιρίες την επόμενη εβδομάδα

Έντονο κρύο και χιόνια θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού τα επόμενα εικοσιτετράωρα σε κάποιες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Μετά την κακοκαιρία των τελευταίων ημερών, με τις έντονες βροχοπτώσεις, ο χειμώνας φαίνεται πως κάνει σταδιακά την έλευσή του και επίσημα το Σαββατοκύριακο στη χώρα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο γνωστός μετεωρολόγος.

Στη σημερινή του πρόγνωση, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης εξηγεί πως η χώρα μας θα μοιάζει χωρισμένη σε δύο τμήματα τις επόμενες ημέρες, καθώς από το απόγευμα του Σαββάτου, κατεβαίνει «ψυχρή αέρια μάζα από τα βόρεια Βαλκάνια για να ρίξει τη θερμοκρασία και να δούμε και χιονοπτώσεις σε βουνά της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας».

Στη συνέχεια, από το βράδυ της Κυριακής, ο υδράργυρος θα σημειώσει σημαντική πτώση φέρνοντας πολύ κρύο σε πολλές περιοχές της χώρας.

Η πρόγνωση Μαρουσάκη για τον καιρό των επόμενων ημερών

Όπως εξηγεί αναλυτικά ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, το Σάββατο ο καιρός θα είναι άστατος σε αρκετές περιοχές της χώρας, κυρίως στη δυτική - βορειοδυτική Ελλάδα, ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Μάλιστα, όπως επισημαίνει δεν αποκλείεται να δούμε βροχοπτώσεις και στην Αττική.

Την Κυριακή το σκηνικό θα αλλάξει, με το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού να είναι το έντονο κρύο, καθώς ο υδράργυρος θα φτάσει κοντά στους 0 βαθμούς Κελσίου, σε κάποια σημεία της χώρας.

Η Δευτέρα θα κυλήσει με τα ίδια χαρακτηριστικά, ενώ από την Τρίτη, έρχονται και πάλι νέες κακοκαιρίες από την περιοχή της Ιταλίας.