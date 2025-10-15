Καιρός: Εν αναμονή δύο βαρομετρικών χαμηλών τα επόμενα 24ωρα - Έρχονται έντονα φαινόμενα και θυελλώδεις ανέμοι

Για την έλευση νέας κακοκαιρίας, την οποία θα συνοδεύουν ισχυρά και έντονα φαινόμενα, προειδοποιούν τα τελευταία 24ωρα αρκετοί μετεωρολόγοι.

Ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα, πλήθος ειδικών είχαν επισημάνει πως αναμένεται νέο κύμα κακοκαιρίας στη χώρα, προς το τέλος αυτής της εβδομάδας, η οποία θα πλήξει με ισχυρές βροχοπτώσεις, αρκετές περιοχές της χώρας.

«Δύο είναι τα βαρομετρικά χαμηλά τα οποία θα μας επηρεάσουν τις επόμενες ημέρες με τα μεγαλύτερα ύψη υετού να σημειώνονται κυρίως στη Δυτική Ελλάδα», αναφέρει αρχικά στην νέα του ανάρτηση για την πορεία των φαινομένων, ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ και γνωστός μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς.

Παράλληλα, εξηγεί παραθέτοντας χάρτες, πως «το πρώτο χαμηλό (χάρτης 1) κινείται αργά ανατολικά βορειοανατολικά και προβλέπεται να επηρεάσει κυρίως τα ΒΔ την Παρασκευή (χάρτης 2) με έντονα φαινόμενα και με τοπικά θυελλώδεις νοτιάδες 7-8 μποφόρ το Ιόνιο».

«Το δεύτερο χαμηλό (χάρτης 3) έρχεται από τον κόλπο της Σύρτης και αρχίζει να οργανώνεται από την Κυριακή. Αυτού του τύπου τα συστήματα χρήζουν παρακολούθησης, καθώς η εκτίμηση της κίνησής τους παρουσιάζει μεγάλη αβεβαιότητα , ενώ παράλληλα προκαλούν και μεγάλα ύψη βροχής», καταλήγει.

Καιρός - Τσατραφύλλιας: Η πρώτη διαταραχή έρχεται τα ξημερώματα της Παρασκευής

Σημαντικές βροχοπτώσεις αναμένεται να σημειωθούν το επόμενο πενθήμερο στη χώρα, σύμφωνα με την πρόγνωση του Γιώργου Τσατραφύλλια για τον καιρό.

Στη νέα ανάρτησή του στα social media, ο γνωστός μετεωρολόγος επιβεβαιώνει την έλευση έντονων και κατά τόπους ισχυρών καιρικών φαινομένων τα επόμενα εικοσιτετράωρα στη χώρα, κάνοντας παράλληλα λόγο για δύο «διαταραχές». Αναλυτικότερα, η επιδείνωση του καιρού που αναμένεται τις επόμενες ώρες σε αρκετές περιοχές της χώρας, έρχεται σε δύο φάσεις, με την πρώτη να ξεκινά τα ξημερώματα της Παρασκευής.

«Δύο διαταραχές από τα δυτικά θα μας επηρεάσουν το επόμενο πενθήμερο με αρκετές βροχές σε πρώτο βαθμό στη δυτική Ελλάδα και σε δεύτερο βαθμό στην κεντρική Στερεά, στην Πελοπόννησο και ίσως στα νοτιότερα της Θεσσαλίας, αναφέρει αρχικά στην ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

«Η πρώτη διαταραχή θα μας απασχολήσει, Παρασκευή ξημερώματα -Σάββατο μεσημέρι) και η δεύτερη, Κυριακή μεσημέρι με Δευτέρα βράδυ. Για τις υπόλοιπες περιοχές οι βροχές δεν φαίνεται προς το παρών να είναι αξιόλογες», συνεχίζει.

«Οι άνεμοι, με εξαίρεση την Παρασκευή στο Ιόνιο που θα φτάσουν τα 8 μποφόρ ( νότιοι), δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα. Η θερμοκρασία δεν θα μεταβληθεί σημαντικά», καταλήγει.

Καιρός - Μαρουσάκης: «Βαραίνει» το σκηνικό την Παρασκευή

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης στη σημερινή ανάρτησή του για την πορεία του καιρού τα επόμενα εικοσιτετράωρα, αναφέρει αρχικά πως η σημερινή ημέρα θα κυλήσει με λίγες τοπικές βροχές.

Παράλληλα, επισημαίνει πως παρόμοιες καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν και αύριο, με την αλλαγή να έρχεται την Παρασκευή. «Την Παρασκευή ο καιρός θα βαρύνει περισσότερο προς τα δυτικά και βόρεια», καταλήγει στην ανάρτησή του.

Καιρός - Ζιακόπουλος: «Ψυχρές αέριες μάζες πολικής προέλευσης φέρνουν σημαντική πτώση της θερμοκρασίας»

Για επικράτηση σχεδόν χειμωνιάτικου καιρού τις επόμενες ημέρες, κάνει λόγο στην πρόγνωσή του ο Δημήτρης Ζιακόπουλος.

Ο γνωστός μετεωρολόγος στη νέα ανάρτησή του στον προσωπικό του ιστότοπο, για την πορεία του καιρού τις επόμενες ημέρες, εξηγεί αρχικά πως «ψυχρές αέριες μάζες πολικής προέλευσης έχουν μεταφερθεί στην Α-ΒΑ Ευρώπη, με αποτέλεσμα τη σημαντική πτώση της θερμοκρασίας και γενικότερα την επικράτηση σχεδόν χειμωνιάτικου καιρού».

Παράλληλα στη χώρα σήμερα, σημειώνει πως «ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν στη Ν. Πελοπόννησο και πιθανώς στο Ν. Ιόνιο, τη Δ. Κρήτη και την κεντροανατολική Μακεδονία. Κατά τα άλλα, οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής».

Η ανάρτηση του Δημήτρη Ζιακόπουλου για τον καιρό

«Την Πέμπτη (16/10), τοπικές βροχές, κατά κανόνα ασθενείς, θα σημειωθούν στη Δ-ΒΔ Ελλάδα. τη Θεσσαλία και την κεντροδυτική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν ΒΑ έως ΝΑ με ένταση ως τα 6 μποφόρ (Ιόνιο).

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, αργά τη νύχτα της Πέμπτης προς την Παρασκευή και στη διάρκεια της Παρασκευής (17/10) στη Δ-ΒΔ Ελλάδα είναι αρκετά πιθανό να εκδηλωθούν αξιόλογης έντασης βροχές και τοπικές καταιγίδες. Προφανώς, αυτό θα γίνει πιο ξεκάθαρο στα επόμενα τρεξίματα των μοντέλων», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Ζιακόπουλος στον προσωπικό του ιστότοπο.