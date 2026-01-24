Καιρός: Βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα - Επιδείνωση των φαινομένων από τη Δευτέρα

Τοπικές βροχές και καταιγίδες και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού σήμερα, Σάββατο (24/1).

Πιο αναλυτικά, προβλέπονται βροχές τις πρώτες πρωινές ώρες στην ανατολική Αττική, την ανατολική και νότια Πελοπόννησο, την Εύβοια, την Κρήτη, στα νησιά του Αιγαίου, βαθμιαία στη δυτική χώρα και τα βόρεια ηπειρωτικά. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη δυτική Μακεδονία από -2 έως 9 βαθμoύς, στην υπόλοιπη Μακεδονία από 1 έως 12, στη Θράκη από 3 έως 12, στην Ήπειρο από 4 έως 15 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 3 έως 14, στη Στερεά από 5 έως 16 βαθμούς, στην Πελοπόννησο από 2 έως 16 βαθμούς, στα Επτάνησα από 8 έως 16, στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου από 7 έως 16 βαθμούς, στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 12 έως 15-18 βαθμούς και στην Κρήτη από 8 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το πρωί κυρίως στα ανατολικά του νομού. Οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 15 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 έως 11 βαθμούς.

Καιρός: Πρόγνωση για την Κυριακή

Στα δυτικά, τα βόρεια, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και τα ανατολικά. Από το βράδυ στα δυτικά οι νεφώσεις θα αυξηθούν και στο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν στο βόρειο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις οι οποίες μετά το μεσημέρι θα αυξηθούν.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, στα δυτικά 5 με 7 και στο Ιόνιο από το απόγευμα 7 με 8 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 6 και από το απόγευμα 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια τους 16 με 17, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 18 με 19 και στα δυτικά και τη νησιωτική χώρα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός: Πρόγνωση για τη Δευτέρα

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της δυτικής και βόρειας χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της στα κεντρικά και τα βόρεια.