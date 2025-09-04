Καβάλα: Σε 59χρονη Βρετανίδα που είχε εξαφανιστεί από 1 Αυγούστου ανήκει η σορός - «Το περίμενα» λέει ο σύζυγός της

Νεκρή εντοπίστηκε 59χρονη Βρετανίδα στην Καβάλα που είχε εξαφανιστεί από την 1η Αυγούστου, όπως φανέρωσε ο σύζυγός της.

Το ζευγάρι είχε πάει μαζί στη θάλασσα και λίγο αφότου αποκοιμήθηκε εκείνος στην ξαπλώστρα, η 59χρονη Μισέλ εξαφανίστηκε.

«Δυστυχώς το περίμενα» δήλωσε ο σύζυγός της στη Daily Mail. Όπως περιέγραψε, όταν ξύπνησε, άρχισε να την ψάχνει μανιωδώς. Να σημειωθεί πως τα υπάρχοντά της είχαν παραμείνει στην ξαπλώστρα αλλά εκείνη δεν ήταν πουθενά.

Ο σύζυγός της ειδοποίησε αμέσως τις Αρχές καθώς η 59χρονη υπέφερε από «σοβαρή κατάθλιψη και άγχος», κατηγορώντας τις Αρχές ότι δεν ξεκίνησαν αμέσως έρευνες. Η σορός της βρέθηκε στο Φιδονήσι, περίπου 40 χιλιόμετρα από την ακτή και από το σημείο όπου εθεάθη τελευταία φορά.

Η αναγνώριση της σορού θα γίνει αύριο, κατά τη διάρκεια της νεκροψίας-νεκροτομής. «Βρήκαν τη σορό της. Δυστυχώς, το περίμενα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν ξεκίνησαν την αναζήτησή της μέχρι αργά το βράδυ και δεν ξέρω τι αποτέλεσμα είχε αυτό. Είπαν ότι δεν μπορούσαν να τη βρουν, ισχυρίστηκαν ότι είχε εξαφανιστεί με έναν άγνωστο άνδρα, αλλά αυτό ήταν ανοησία» ανέφερε στις δηλώσεις του.

«Νομίζω ότι οι Αρχές δεν έκαναν τίποτα και την επόμενη φορά που θα συμβεί κάτι τέτοιο, θα πρέπει να το σκεφτούν. Δεν θα έπρεπε να τους πάρει τρεις ώρες για να γράψουν μια αναφορά για αγνοούμενο πριν ξεκινήσουν την αναζήτηση. Είπαν ότι δεν υπήρχαν σημάδια ότι είχε πνιγεί, ότι δεν υπήρχε πτώμα, ότι ακολουθούσε κάποιον άλλο. Αλλά ήξερα ότι δεν ίσχυε αυτό. Δεν θα είχε φύγει χωρίς τα χρήματά της, τα γυαλιά της ή τα φάρμακά της» πρόσθεσε.

Όπως εξήγησε για τη σύζυγό του, «είχε ψυχολογικά προβλήματα. Τους το είπα από την αρχή και δεν μπόρεσαν να τη βρουν. Είναι αδιανόητο. Κανείς δεν έκανε τίποτα για να βοηθήσει. Ακόμα και ο τύπος που την είδε στη θάλασσα, την έχασε από τα μάτια του», επικρίνοντας παράλληλα της υπηρεσίες ψυχικής υγείας στη Βρετανία και ζητώντας τη βελτίωσή τους.