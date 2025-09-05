Ιστορικό Ράλι Ακρόπολις: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας - Ποιοι δρόμοι κλείνουν και για ποιες ώρες

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προχωρά η Τροχαία, σήμερα Παρασκευή λόγω της διεξαγωγής του «Ιστορικού Ράλι Ακρόπολις».

Σύμφωνα με την Τροχαία, στο πλαίσιο των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων, κατά τις ώρες 08.00-11.00 στον κόμβο Ακροπόλεως και κατά τις ώρες 11.00-22.00 στην οδό Ροβέρτου Γκάλι, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Προπυλαίων και του κόμβου Ακροπόλεως.

Η Τροχαία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις παραπάνω οδούς, κατά τα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα και να ακολουθήσουν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.