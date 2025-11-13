Κιλκίς: Κρεοπώλης έκοψε κατά λάθος τη μηριαία αρτηρία του και πέθανε

Για σήμερα, Πέμπτη 13 Νοεμβρίου, είναι προγραμματισμένη η κηδεία ενός 40χρονου κρεοπώλη στο Κιλκίς, ο οποίος κατά τη διάρκεια της εργασίας του, έκοψε κατά λάθος τη μηριαία αρτηρία του και έφυγε από τη ζωή.

Το περιστατικό με τον 40χρονο καταγράφηκε στο Μαυρονέρι, όταν ο εργαζόμενος, την ώρα που έκοβε το κρέας με τον μπαλτά, αυτοτραυματίστηκε και χρειάστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της περιοχής.

Στη συνέχεια, κρίθηκε η διακομιδή του στη Θεσσαλονίκη και στο νοσηλευτικό ίδρυμα «Γεννηματάς», όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η αιμορραγία ήταν ακατάσχετη και, έτσι, έχασε τη ζωή του.