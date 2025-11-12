ΕΛΛΑΔΑ
Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας

Κρήτη: Επιχειρηματίας εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο κατάστημά της στο Ηράκλειο
Φωτ: Eurokinissi
Μια 67χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή το απόγευμα της Τρίτης μέσα στο κατάστημά της στο κέντρο του Ηρακλείου Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Creta24, γείτονας την εντόπισε πεσμένη στο πάτωμα και ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία. Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να επιχειρούν ανάνηψη (ΚΑΡΠΑ), χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Η γυναίκα διαπιστώθηκε νεκρή επί τόπου. Τα αίτια του θανάτου της θα προσδιοριστούν από τη νεκροψία–νεκροτομή, ενώ δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Η είδηση έχει προκαλέσει συγκίνηση στους κύκλους των συνεργατών και γνωστών της στο Ηράκλειο, όπου δραστηριοποιούνταν επαγγελματικά τα τελευταία χρόνια.

