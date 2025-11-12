Λεωφόρος Συγγρού: Νεκρός 26χρονος φοιτητής που έπεσε από πεζογέφυρα

Τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ένας 26χρονος φοιτητής από τη Λάρισα έπεσε από πεζογέφυρα στη Λεωφόρο Συγγρού με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του, αναζητούν οι αστυνομικές Αρχές.

Το περιστατικό στη συμβολή της Λεωφόρου Συγγρού με την οδό Δαβάκη σημειώθηκε πριν από λίγες ημέρες, με την ΕΛ.ΑΣ. να ψάχνει βιντεοληπτικό υλικό προκειμένου να εξιχνιάσει την υπόθεση. Όπως έγινε γνωστό, ο φοιτητής διακομίστηκε βαριά τραυματισμένος στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Λεωφόρος Συγγρού: Εξετάζεται και ο διαπληκτισμός

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι ερευνάται, μεταξύ άλλων, και μαρτυρία σύμφωνα με την οποία ο φοιτητής φέρεται να είχε διαπληκτιστεί με έναν άνδρα λίγο πριν την πτώση, στοιχείο που ίσως αποδειχθεί καίριο για την εξέλιξη της υπόθεσης στη Λεωφόρο Συγγρού.

Οι γονείς του θύματος ταξίδεψαν από τη Λάρισα στην Αθήνα και κατέθεσαν στην Αστυνομία, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να αποσαφηνιστούν τα αίτια θανάτου.

Με πληροφορίες από On Larissa

