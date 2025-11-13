Φωτιά στη Μαρίνα Ζέας: Κάηκαν πολυτελή σκάφη

Τέσσερα σκάφη και ένα αυτοκίνητο τυλίχθηκαν στις φλόγες, από τη φωτιά που ξέσπασε στη Μαρίνα Ζέας, τα ξημερώματα της Πέμπτης, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και του Λιμενικού.

Η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 03:30 τα ξημερώματα στην Ακτή Θεμιστοκλέους. Δεκάδες πυροσβέστες με οχήματα και πλωτά μέσα του Λιμενικού, επιχειρούσαν συνεχώς μέχρι το πρωί για να περιορίσουν τις φλόγες και να αποτρέψουν περαιτέρω επέκτασή τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Mega, η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από ένα ξύλινο σκάφος. Οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα στα διπλανά πολυτελή γιοτ, με αποτέλεσμα ένα από αυτά να βυθιστεί.

Το ξύλινο σκάφος είχε μόλις ολοκληρώσει τις κρουαζιέρες του στον Αργοσαρωνικό, μεταδίδει το ίδιο ρεπορτάζ και επρόκειτο να εισέλθει σε φάση επισκευών. Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί εάν κατά τη διάρκεια των εργασιών σημειώθηκε κάποια βλάβη που προκάλεσε την πυρκαγιά. Η Πυροσβεστική διεξάγει έρευνα για τα ακριβή αίτια. Όσο για τα βυθισμένα σκάφη, αναμένεται να μεταφερθούν από το λιμάνι με ρυμουλκά.