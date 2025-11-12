ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Εξαφανίστηκε 17χρονη από χώρο φιλοξενίας στο κέντρο της Αθήνας

Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε για το περιστατικό την Τετάρτη και δημοσιοποίησε τα στοιχεία της έφηβης, καθώς εκτιμάται ότι ενδέχεται να βρίσκεται σε κίνδυνο

Ανησυχία έχει προκαλέσει η εξαφάνιση της 17χρονης Μαρίας Ιουλίας Σ., η οποία χάθηκε το βράδυ της Κυριακής 9 Νοεμβρίου από χώρο φιλοξενίας στο κέντρο της Αθήνας.

Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε για το περιστατικό την Τετάρτη και δημοσιοποίησε τα στοιχεία της έφηβης, καθώς εκτιμάται ότι ενδέχεται να βρίσκεται σε κίνδυνο.

Η Μαρία Ιουλία έχει ύψος 1,68 μ., βάρος περίπου 60 κιλά, κοντά καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε γκρι βερμούδα και γκρι μπλούζα.

Όποιος έχει πληροφορίες για τον εντοπισμό της μπορεί να επικοινωνήσει με Το Χαμόγελο του Παιδιού στην Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000, με την αστυνομία ή μέσω της εφαρμογής Missing Alert App, όπου υπάρχει συνεχής ενημέρωση για την υπόθεση.

