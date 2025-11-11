Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Πρέσβης ή πρέσβειρα; Ο Γιώργος Μπαμπινιώτης εξηγεί ποιο είναι το σωστό

Επικεφαλής της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα έχει οριστεί η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Ο διακεκριμένος φιλόλογος, γλωσσολόγος και καθηγητής πανεπιστημίου Γιώργος Μπαμπινιώτης σε ανάρτησή του, εξηγεί ποιο είναι το σωστό: «πρέσβης ή πρέσβειρα;» για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Και όπως διευκρινίζει, ο όρος «πρέσβειρα» είναι το σωστό για τη γυναίκα που κατέχει το αξίωμα αυτό.

«Πώς θα πούμε ελληνικά την γυναίκα πρέσβη με θηλυκού γραμματικού γένους όνομα που να δηλώνει το αξίωμα με εύκολο στην χρήση και στην κλίση τρόπο; Θα πούμε η πρέσβειρα (πρβλ. η πρέσβειρα καλής θελήσεως, η πρέσβειρα της UNESCO). Η ονομασία πρέσβειρα είναι τίτλος, δεν είναι ανδρωνυμικό (Γιώργης – Γιώργαινα, πρόεδρος – προεδρίνα). Άρα, δεν μεταβιβάζεται στην σύζυγο τού πρέσβη. Με τον όρο πρέσβειρα λύνουμε κι αυτό το πρόβλημα» αναφέρει χαρακτηριστικά- μεταξύ άλλων- στην ανάρτησή του.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Γιώργου Μπαμπινιώτη:

«Πώς θα πούμε ελληνικά την γυναίκα πρέσβη με θηλυκού γραμματικού γένους όνομα που να δηλώνει το αξίωμα με εύκολο στην χρήση και στην κλίση τρόπο; Θα πούμε η πρέσβειρα (πρβλ. η πρέσβειρα καλής θελήσεως, η πρέσβειρα της UNESCO). Η ονομασία πρέσβειρα είναι τίτλος, δεν είναι ανδρωνυμικό (Γιώργης – Γιώργαινα, πρόεδρος – προεδρίνα). Άρα, δεν μεταβιβάζεται στην σύζυγο τού πρέσβη.

Η σύζυγος τού πρέσβη / πρεσβευτή είναι ''η σύζυγος τού πρέσβη /πρεσβευτή'' ή (κατά το πρόεδρος – προεδρίνα ''η σύζυγος του προέδρου'') ως ανδρωνυμικό στον άτυπο οικείο λόγο μπορεί να λεχθεί ''πρεσβευτίνα'' όχι και ''πρέσβειρα''.

Και επειδή στην Κοινή Νέα Ελληνική ο πρέσβης - του πρέσβη, για τη γυναίκα πρέσβη μπορούμε να πούμε η πρέσβης - της πρέσβη; Με τον όρο πρέσβειρα λύνουμε κι αυτό το πρόβλημα.

Από το Λεξικό μου των Δυσκολιών και των Λαθών:

''Σε σχέση με τη γυναίκα που κατέχει το αξίωμα τού πρέσβη, μπορεί μεν να χρησιμοποιηθεί ο τύπος τού αρσενικού η πρέσβης, αλλά είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείται ο όρος πρέσβειρα. Έτσι θα αποφεύγεται η καταχρηστική χρήση του όρου πρέσβειρα, για να δηλώνει τη σύζυγο τού πρέσβη (ο τίτλος δεν μεταβιβάζεται), καθώς και η δυσκολία να σχηματιστεί η γενική τού πρέσβης ως θηλυκού (όχι: τα καθήκοντα τής πρέσβη ή Τα εγκαίνια έγιναν με την παρουσία τής πρέσβη). Μπορεί να σχηματίσει μoνογενική της πρέσβεως, δηλ. υποχρεωτικά με τον τύπο τής λόγιας παράδοσης. Γενικά, ο όρος πρέσβειρα είναι τιμητικός (πβ. πρέσβειρα της UNESCO, πρέσβειρα καλής θελήσεως) και δηλώνει με ιδιαίτερη λέξη τη γυναίκα που ασκεί αυτά τα καθήκοντα''».