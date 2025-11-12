ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Ναυάγιο με νεκρούς μετανάστες στη Γαύδο - Διασώθηκαν 56 άτομα

Οι έρευνες του Λιμενικού Σώματος για το ναυάγιο στη Γαύδο συνεχίζονται - Ανετράπη για άγνωστο λόγο η λέμβος με τους μετανάστες

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
Ναυάγιο με νεκρούς μετανάστες καταγράφηκε το βράδυ της Τρίτης (11/11) ανοικτά της Γαύδου, με τρία άτομα να χάνουν τη ζωή τους, κι άλλα 56 -μέχρι στιγμής- να διασώζονται από τις λιμενικές Αρχές.

Η ΕΡΤ έφερε στη δημοσιότητα βίντεο από τη λέμβο, στην οποία είχαν επιβιβαστεί οι μετανάστες, λίγα λεπτά πριν ανατραπεί. Μόλις βλέπουν σκάφος να τους πλησιάζει, καλούν σε βοήθειεα.

Το φουσκωτό στη Γαύδο ανετράπη για άγνωστους, μέχρι στιγμής, λόγους, με συνολικά τρεις νεκρούς να ανασύρονται από τα νερά, σύμφωνα με τη μέχρι στιγμής πληροφόρηση από το Λιμενικό Σώμα.

Ναυάγιο με μετανάστες στη Γαύδο: Συνεχίζονται οι έρευνες

Από το ναυάγιο, το οποίο σημειώθηκε στα 15 ναυτικά μίλια νότια του νησιού, έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής 56 άτομα, ενώ οι έρευνες των πλοίων του λιμενικού και ελικοπτέρου της Πολεμικής Αεροπορίας συνεχίζονται για την ανεύρεση αγνοουμένων.

Οι διασωθέντες μεταφέρονται με το πλοίο της FRONTEX στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, νότια του Ρεθύμνου, ενώ από εκεί, όσοι αντιμετωπίζουν προβλήματα με την υγεία τους – κυρίως συμπτώματα υποθερμίας- θα μεταφερθούν στην πλησιέστερη νοσοκομειακή μονάδα.

Οι υπόλοιποι αναμένεται να φτάσουν τα ξημερώματα στο εκθεσιακό κέντρο της Αγιάς στα Χανιά για την πρώτη υποδοχή και φιλοξενία τους. Ανάμεσά τους είναι δύο γυναίκες και δύο μικρά παιδιά, καλά στην υγεία τους.

