Πάτρα: Σήμερα το τελευταίο αντίο στον 4χρονο Ανδρέα - Το σημείο της πτώσης που του στοίχισε τη ζωή

Σήμερα τελείται η κηδεία του 4χρονου Ανδρέα που έχασε τη ζωή του σε χωριό της Πάτρας, έπειτα από πτώση σε μάντρα.

Η οικογένεια, οι φίλοι και οι κάτοικοι του χωριού που έχει βυθιστεί σε μεγάλο και πρωτόγνωρο όπως μαρτυρούν πένθος, αποχαιρετούν τον μικρό Ανδρέα από τα Σπάτα στις 10:30 το πρωί, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Με μπλε και λευκά μπαλόνια στο μπαλκόνι του σπιτιού τους, οι γονείς του μικρού Ανδρέα αποχαιρετούν τον γιο τους.

Το απόγευμα της Δευτέρας, ο 25χρονος θείος του πήρε το παιδί από το σπίτι του παππού του για μια μικρή βόλτα. Καθώς κατέβαιναν έναν στενό δρόμο, ενώ κρατούσε αγκαλιά τον μικρό, έχασε την ισορροπία του. Χτύπησε σε γωνία μπαλκονιού και στη συνέχεια έπεσε στο κενό τοίχου αντιστήριξης περίπου δύο μέτρων, παρασύροντας μαζί του τον Ανδρέα. Ο παππούς έφτασε πρώτος στο σημείο και μετέφερε άμεσα το παιδί στο Κέντρο Υγείας Δυτικής Αχαΐας. Από εκεί, ο 4χρονος διακομίστηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, όπου οι γιατροί τον παρέλαβαν σε ιδιαιτέρως κρίσιμη κατάσταση με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Παρά την ΚΑΡΠΑ που συνεχίστηκε για 40 λεπτά, δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή.

Ο παππούς έδειξε στην κάμερα της ΕΡΤ, πώς συνέβη το ατύχημα που στοίχισε τελικά τη ζωή στο παιδί.

Θείος 4χρονου Ανδρέα: «Καλύτερα να πέθαινα εγώ»

Ο 25χρονος θείος που αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα, δήλωσε: «Τον Αντρίκο τον είχα σαν παιδί μου, του έκανα όλα τα χατίρια. Παίζαμε, έτρεξε μπροστά, τον πήρα αγκαλιά και γλιστρήσαμε και πέσαμε. Τι να σας πω; Καλύτερα να πέθαινα εγώ».

Από την πρώτη στιγμή, έγινε ξεκάθαρο ότι η κατάσταση του παιδιού επιδεινωνόταν συνεχώς.

Ο 25χρονος, που τραυματίστηκε ελαφρά, μεταφέρθηκε επίσης στο νοσοκομείο και κατόπιν αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα. Αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, ενώ σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι γονείς δεν έχουν ζητήσει την ποινική του δίωξη. Ο παππούς του παιδιού έδειξε στην κάμερα το σημείο όπου συνέβη η πτώση.

Η Δυτική Αχαΐα έχει συγκλονιστεί από την τραγωδία. Στα Σπάτα επικρατεί βαθιά σιωπή, καθώς η τοπική κοινωνία αποχαιρετά σήμερα τον μικρό Ανδρέα. Οι εικόνες από τα τοπικά μέσα δείχνουν το μπαλκόνι του σπιτιού του στολισμένο με μπλε και λευκά μπαλόνια. «Με μπαλόνια στα μπαλκόνια οι γονείς αποχαιρέτησαν τον γιο τους», μεταφέρει το pelop.gr.

