Ίλιον: Συνελήφθη 39χρονος φυγόποινος, καταδικασμένος για ληστεία, βιασμό και επιθέσεις

Φυγόποινος, καταδικασμένος για ληστεία, βιασμό και επιθέσεις συνελήφθη στο Ίλιον.

Ο 39χρονος, σε βάρος του οποίου εκκρεμούν τρεις καταδικαστικές αποφάσεις καθώς και βούλευμα, με συνολική ποινή κάθειρξης 27 ετών και 6 μηνών, έχει καταδικαστεί για μια σειρά αδικημάτων. Αυτά αφορούν ληστεία, βιασμό και αρπαγή από κοινού, επικίνδυνη και απλή σωματική βλάβη, απείθεια, παράνομη οπλοφορία, καθώς και για απειλή κατά συρροή από κοινού.

Με ενημέρωση από την ΕΛΑΣ, γνωστοποιείται, ότι ο 39χρονος φυγόπονος διέπραξε τέσσερις ληστείες με τη χρήση σωματικής βίας σε Καματερό, Φυλή, Ζεφύρι και Ίλιον, όπου, μεταξύ άλλων, άρπαξε χρήματα από διανομέα τον οποίο και τραυμάτισε. Το 2021, κινούμενος με όχημα στην περιοχή του Ζεφυρίου, αφαίρεσε από πεζή τσάντα ώμου, παρασύροντάς τη στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της.

Το 2017 στο Ίλιον μαζί με συνεργό αυτή τη φορά, επιβίβασαν στο όχημά τους, με τη βία, γυναίκα προβαίνοντας σε ασελγείς πράξεις. Το 2021 επιβίβασε στο όχημά του με τη βία ανήλικο αγόρι, οδηγώντας το στην περιοχή του Ζεφυρίου όπου του αφαίρεσε κινητό τηλέφωνο, δύο χρυσές αλυσίδες και διέφυγε.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.