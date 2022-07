Η Κομισιόν προτείνει νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας: Εμπάργκο στην εισαγωγή χρυσού

Νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας προτείνουν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Ζοζέπ Μπορέλ, τονίζοντας ότι η Μόσχα πρέπει να συνεχίσει να πληρώνει υψηλό τίμημα για την επιθετικότητά της.

Σε κοινή πρόταση η Κομισιόν και ο Ύπατος Εκπρόσωπος προτείνουν ενίσχυση των κυρώσεων σε βάρος της Μόσχας με εμπάργκο στην εισαγωγή ρωσικού χρυσού.

Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα κοινή πρόταση (Ύπατος Εκπρόσωπος-Επιτροπή) για μια νέα δέσμη μέτρων για τη διατήρηση και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των έξι ευρείας κλίμακας και άνευ προηγουμένου πακέτου κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας. Η σημερινή δέσμη μέτρων «συντήρηση και ευθυγράμμιση» διευκρινίζει μια σειρά από διατάξεις για την ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου για τους φορείς εκμετάλλευσης και την επιβολή της νομοθεσίας από τα κράτη μέλη. Επίσης, ευθυγραμμίζει περαιτέρω τις κυρώσεις της ΕΕ με εκείνες των συμμάχων και των εταίρων, ιδίως στο G7. Είναι σημαντικό ότι το πακέτο επαναλαμβάνει την αποφασιστική στάση της Επιτροπής για την προστασία της επισιτιστικής ασφάλειας σε όλο τον κόσμο.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανέφερε ότι «ο βίαιος πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας συνεχίζεται αμείωτος. Ως εκ τούτου, προτείνουμε σήμερα την αυστηροποίηση των σκληρών κυρώσεων της ΕΕ κατά του Κρεμλίνου, για να τις εφαρμόσουμε πιο αποτελεσματικά και να τις παρατείνουμε μέχρι τον Ιανουάριο του 2023. Η Μόσχα πρέπει να συνεχίσει να πληρώνει υψηλό τίμημα για την επιθετικότητά της».

