Πάνος Ρούτσι: Με εισαγγελική παραγγελία η εκταφή του γιου του απεργού πείνας

Με παραγγελία της εισαγγελέως Πρωτοδικών Λάρισας, Αικατερίνης Παπασταύρου, δόθηκε η άδεια για την εκταφή του γιου του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος βρισκόταν σε απεργία πείνας τις τελευταίες 12 ημέρες, ζητώντας να ικανοποιηθεί το σχετικό αίτημά του.

Η εισαγγελική παραγγελία, που διαβιβάστηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Λάρισας, προβλέπει τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την εκταφή της σορού του Ντένι Ρούτσι, ο οποίος συγκαταλέγεται μεταξύ των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Παράλληλα, σύμφωνα με δικαστικές πηγές, θα εξεταστούν και τα αιτήματα εκταφής που έχουν καταθέσει άλλοι συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας, τα οποία εκκρεμούν προς αξιολόγηση.

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να οδηγήσει στη λήξη της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος είχε καταστήσει σαφές ότι το αίτημά του αφορούσε αποκλειστικά την εκταφή και την περαιτέρω εξέταση της σορού του παιδιού του.