Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα στην Αθήνα: Μέχρι τι ώρα και πού είναι κλειστοί δρόμοι

Ο λόγος για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι ένας αγώνας δρόμου

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σήμερα, Κυριακή 5/4, σε ισχύ στο κέντρο της Αθήνας.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ από τις 08:00 έως τις 11:00 το πρωί, όπως ανακοίνωσε η Τροχαία λόγω της διεξαγωγής του 9ου αγώνα δρόμου «Πεδίο Άρεως - Στις γειτονιές της Αθήνας».

Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, εφαρμόζονται:

  • προσωρινές διακοπές κυκλοφορίας
  • απαγόρευση στάσης και στάθμευσης
  • σε βασικούς δρόμους και σημεία γύρω από το Πεδίο Άρεως και την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αθηναίων.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα στην Αθήνα: Ποιοι δρόμοι επηρεάζονται

Οι ρυθμίσεις ισχύουν καθ’ όλο το μήκος των παρακάτω οδών, καθώς και στις κάθετες οδούς τους μέχρι την πρώτη παράλληλη:

  • Μαυρομματαίων
  • Ευελπίδων
  • Μουστοξύδη
  • Βαλτινών
  • Μπούσγου
  • Πριγκηποννήσων
  • Αγλαοφώντος
  • Μεγαλουπόλεως
  • Πλατεία Γκύζη
  • Γκύζη
  • Μομφεράτου
  • Π. Ιερεμίου
  • Λομβαρδού
  • Βαρβάκη

Ιδιαίτερες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις ισχύουν και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο τμήμα μεταξύ των οδών Μουστοξύδη και Μαυρομματαίων, στο ρεύμα προς Πατησίων, όπου θα διακοπεί η κυκλοφορία στη δεξιά λωρίδα.

Οι οδηγοί που κινούνται στο κέντρο της Αθήνα καλούνται:

  • να επιδείξουν αυξημένη προσοχή,
  • να ακολουθούν την οδική σήμανση,
  • να συμμορφώνονται με τις οδηγίες της Τροχαίας.

Στόχος των μέτρων είναι η ομαλή διεξαγωγή του αγώνα δρόμου και η αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων.

 
 
 
