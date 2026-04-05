Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα στην Αθήνα: Μέχρι τι ώρα και πού είναι κλειστοί δρόμοι

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σήμερα, Κυριακή 5/4, σε ισχύ στο κέντρο της Αθήνας.
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ από τις 08:00 έως τις 11:00 το πρωί, όπως ανακοίνωσε η Τροχαία λόγω της διεξαγωγής του 9ου αγώνα δρόμου «Πεδίο Άρεως - Στις γειτονιές της Αθήνας».
Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, εφαρμόζονται:
- προσωρινές διακοπές κυκλοφορίας
- απαγόρευση στάσης και στάθμευσης
- σε βασικούς δρόμους και σημεία γύρω από το Πεδίο Άρεως και την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αθηναίων.
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα στην Αθήνα: Ποιοι δρόμοι επηρεάζονται
Οι ρυθμίσεις ισχύουν καθ’ όλο το μήκος των παρακάτω οδών, καθώς και στις κάθετες οδούς τους μέχρι την πρώτη παράλληλη:
- Μαυρομματαίων
- Ευελπίδων
- Μουστοξύδη
- Βαλτινών
- Μπούσγου
- Πριγκηποννήσων
- Αγλαοφώντος
- Μεγαλουπόλεως
- Πλατεία Γκύζη
- Γκύζη
- Μομφεράτου
- Π. Ιερεμίου
- Λομβαρδού
- Βαρβάκη
Ιδιαίτερες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις ισχύουν και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο τμήμα μεταξύ των οδών Μουστοξύδη και Μαυρομματαίων, στο ρεύμα προς Πατησίων, όπου θα διακοπεί η κυκλοφορία στη δεξιά λωρίδα.
Οι οδηγοί που κινούνται στο κέντρο της Αθήνα καλούνται:
- να επιδείξουν αυξημένη προσοχή,
- να ακολουθούν την οδική σήμανση,
- να συμμορφώνονται με τις οδηγίες της Τροχαίας.
Στόχος των μέτρων είναι η ομαλή διεξαγωγή του αγώνα δρόμου και η αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων.