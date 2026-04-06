Τι είναι το ασυμβίβαστο υπουργού - βουλευτή που εισηγείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Πρόταση για ασυμβίβαστο υπουργού - βουλευτή μετά τις εκλογές του 2027 εισηγείται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως αποκάλυψε το πρωί της Δευτέρας 6 Απριλίου.

Με αφορμή τις εξελίξεις για τις νέες δικογραφίες για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι δεν έχουν όλες οι υποθέσεις την ίδια βαρύτητα, όμως είναι βέβαιο ότι «κανείς από τους βουλευτές μας δεν κατηγορείται ότι αποκόμισε οικονομικό όφελος» και κάλεσε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να αποφανθεί ταχύτατα εάν θα ασκήσει νέες διώξεις. Στο τηλεοπτικό μήνυμά του, γνωστοποίησε και την εισήγησή του για το ασυμβίβαστο υπουργού - βουλευτή.

Πρόκειται για ένα μοντέλο που εφαρμόζεται ήδη σε χώρες όπως η Γαλλία και η Κύπρος, έχοντας ως στόχο του τον σαφή διαχωρισμό της εκτελεστικής από τη νομοθετική εξουσία.

Τι είναι το ασυμβίβαστο υπουργού - βουλευτή και ποια η βαρύτητά του;

Η πρόταση προβλέπει πως ένας εκλεγμένος βουλευτής που αναλαμβάνει θέση στο υπουργικό συμβούλιο θα παραιτείται προσωρινά από τη βουλευτική του ιδιότητα και θα αντικαθίσταται από τον πρώτο επιλαχόντα της εκλογικής του περιφέρειας. Σε περίπτωση που αποχωρήσει από την κυβέρνηση θα επιστρέφει αυτοδικαίως στη βουλή με τον επιλαχόντα να παραιτείται αντίστοιχα.

Το γαλλικό μοντέλο του ασυμβίβαστου εξήγησε η ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στη Γαλλία, Θωμαΐς Παπαϊωάννου:

«Είναι το Άρθρο 23 του Συνάγματος του 1958, του ισχύοντος δηλαδή Συντάγματος στη Γαλλία που ουσιαστικά -όπως λέει το κείμενο ακριβώς- "η συμμετοχή στην κυβέρνηση είναι ασυμβίβαστη με την κατοχή οποιασδήποτε κοινοβουλευτικής εντολής, οποιασδήποτε επαγγελματικής θέσης σε εθνική κλίμακα, οποιασδήποτε δημόσιας απασχόλησης ή οποιαδήποτε επαγγελματικής δραστηριότητας". Δηλαδή ουσιαστικά, δεν μπορεί να είναι κάποιος να είναι υπουργός και βουλευτής».

Η ίδια σημείωσε, ότι το ασυμβίβαστο υπουργού - βουλευτή προβλέπει επίσης ότι ένας υπουργός δεν μπορεί να έχει παράλληλα και επαγγελματική δραστηριότητα, ούτε να είναι δημόσιος υπάλληλος.

Η λογική του «μερικού ασυμβίβαστου» που εξετάζει η Αθήνα

Στην Ελλάδα, οι εκτιμήσεις προσανατολίζονται σε μια λογική «μερικού ασυμβίβαστου», σύμφωνα με την ΕΡΤ, σύμφωνα με το οποίο, «θα εκλέγονται βουλευτές αλλά εάν ο πρωθυπουργός τους επιλέξει ως υπουργούς, θα αναστέλλεται η βουλευτική τους ιδιότητα για όσο διάστημα θα παραμείνουν υπουργοί αλλά όταν φύγουν από υπουργοί μπορούν να επιστρέψουν και να έχουν πάλι την έδρα τους».

Αυτό ισχύει και στη Γαλλία κατόπιν αναθεώρησης του 2008, συμπλήρωσε η ανταποκρίτρια της ΕΡΤ, εξηγώντας, ότι αυτό συνέβη γιατί οι κυβερνήσεις αλλάζουν τα τελευταία χρόνια «σαν τα πουκάμισα», εντείνοντας την ανασφάλεια πολλών βουλευτών, πως εάν έχαναν την έδρα τους δεν θα την έβρισκαν ξανά μέχρι τις επόμενες εκλογές.

Η αναθεώρηση του 2008 δεν επιτρέπει το εξής: Εάν κάποιος αρνηθεί τα τοπικά του αξιώματα, όπως του δημάρχου ή του δημοτικού συμβούλου, δεν μπορεί μετά -εφόσον έχει γίνει υπουργός- να επιστρέψει σε αυτά.



Με πληροφορίες από ΕΡΤ