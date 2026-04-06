Fuel Pass: «Έπεσε» η πλατφόρμα του Gov - Έκτακτη σύσκεψη για την αποκατάσταση

Σοβαρά τεχνικά προβλήματα παρατηρούνται τις τελευταίες ώρες, μετά την επίσημη εκκίνησή της στις 16:30 το απόγευμα της Μεγάλης Δευτέρας, στην πλατφόρμα υποδοχής αιτήσεων για τη χορήγηση επιδότησης αγοράς καυσίμων Fuel Pass ΙΙΙ.

Όπως έγινε γνωστό, λόγω της υψηλής επισκεψιμότητας, σε λιγότερο από μία ώρα λειτουργίας της, η πλατφόρμα vouchers.gov.gr κατέρρευσε και ήταν αδύνατη η είσοδος και λειτουργία της εφαρμογής.

Μέχρι τότε, είχαν γίνει ήδη 16.000 είσοδοι πολιτών και εκδόθηκαν περίπου 15.500 εγκρίσεις πληρωμών, οι οποίες προωθήθηκαν άμεσα στα τραπεζικά ιδρύματα προς ολοκλήρωση και πίστωση των σχετικών ποσών.

Fuel Pass: Έκτακτη σύσκεψη για την επίλυση του προβλήματος

Σύμφωνα με πληροφορίες, για την επίλυση του προβλήματος απαιτήθηκε έκτακτη σύσκεψη επιτελών των συναρμόδιων υπουργείων με τους τεχνικούς της εταιρείας που έχει αναλάβει το έργο της διασύνδεσης και άντλησης των στοιχείων από τις βάσεις δεδομένων των συναρμοδίων φορέων (όπως της ΑΑΔΕ, του Υπουργείου Μεταφορών κλπ).

Όπως ανέφεραν αρμόδιες πηγές, πριν σημειωθεί η κατάρρευση της πλατφόρμας, καταγράφονταν 30 είσοδοι ανά δευτερόλεπτο. Η λειτουργία της πλατφόρμας σταδιακά επανέρχεται.

Ωστόσο αρμόδιες στελέχη των εμπλεκόμενων υπουργείων επισημαίνουν ότι στο στάδιο των δοκιμών και όλες τις προηγούμενες ημέρες λάμβαναν διαβεβαιώσεις από τους υπευθύνους της αναδόχου εταιρείας ότι το σύστημα είναι έτοιμο και θα ανταπεξέλθει στον φόρτο χωρίς προβλήματα, κάτι που στην πράξη δεν επιβεβαιώνεται προς το παρόν.

Fuel Pass: Τα ποσά και αναλυτικά βήματα

Η επιδότηση μέσω της ψηφιακής κάρτας (Fuel Pass) διαμορφώνεται ως εξής:

Για τα αυτοκίνητα:

60 ευρώ για τις νησιωτικές περιοχές

50 ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα

Για τις μοτοσικλέτες:

35 ευρώ για τις νησιωτικές περιοχές

30 ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα

Τα μέτρα θα ισχύσουν για το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου. Ωστόσο, τυχόν αδιάθετο ποσό θα παραμείνει ενεργό στην κάρτα μέχρι τέλος Ιουλίου.

Η υποβολή της αίτησης γίνεται μέσα από τέσσερα βήματα:

Είσοδος με Taxisnet: Συνδεθείτε στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr με τους προσωπικούς σας κωδικούς Taxisnet.

Επιβεβαίωση στοιχείων: Ελέγξτε και ενημερώστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας- email, κινητό και IBAN – ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις στην πληρωμή.

Δήλωση οχήματος: Επιλέξτε το όχημα (ΙΧ ή μοτοσυκλέτα/μοτοποδήλατο) που είναι καταχωρημένο στο ΑΦΜ σας και πληροί τις προϋποθέσεις (σε κυκλοφορία, ασφαλισμένο, χωρίς οφειλές τελών κυκλοφορίας).

Επιλογή τρόπου πληρωμής: Διαλέξτε αν θέλετε την ψηφιακή κάρτα ή την κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία της αίτησης οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν το https://vouchers.gov.gr/fuelpass/appfront