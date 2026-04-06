Τροχαίο με 5 οχήματα στην περιφερειακή Δραπετσώνας: Κλειστοί δρόμοι λόγω διαρροής καυσίμου

Τροχαίο ατύχημα με την εμπλοκή πέντε οχημάτων, τριών φορτηγών και δύο αυτοκινήτων πιο συγκεκριμένα, σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (6/4) στην περιφερειακή Δραπετσώνας, στο ύψος του Πολυχώρου Λιπασμάτων, στο ρεύμα προς Πειραιά.

Σύμφωνα με την αστυνομία, που επικαλείται ο ΣΚΑΪ, λόγω διαρροής καυσίμου από εμπλεκόμενο όχημα και, για λόγους ασφαλείας, πραγματοποιείται διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιφερειακή Δραπετσώνας στο ρεύμα προς Πειραιά.

Αξίζει να αναφερθεί πως λίγο πριν τις 17:30 αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Κερατσίνι.

