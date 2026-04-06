Fuel Pass: Αλλαγές στην πλατφόρμα μετά τα τεχνικά προβλήματα - Πότε μπορείτε να υποβάλετε την αίτηση

Αλλάζει ο τρόπος υποβολής αίτησης για το Fuel Pass, μετά από προβλήματα στην πλατφόρμα, λόγω της υψηλής ζήτησης.
Για την αποφυγή νέων προβλημάτων, αποφασίστηκε αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας της πλατφόρμας.
Συγκεκριμένα, η εφαρμογή για το Fuel Pass θα λειτουργήσει τις επόμενες ημέρες με βάση τον λήγοντα αριθμό του Α.Φ.Μ. των δικαιούχων, ως εξής:
- Τρίτη 7/4/2026: Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 1, 2 και 3.
- Τετάρτη 8/4/2026: Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 4, 5, 6 και 7.
- Πέμπτη 9/4/2026: Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει 8, 9 και 0.
- Από την Παρασκευή 10/4/2026: Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως του λήγοντος αριθμού του Α.Φ.Μ. τους έως και την 30/4/2026.