Πάσχα 2026: Πότε φαίνεται να «χαλάει» ο καιρός – Τι δείχνουν οι πρώτες εκτιμήσεις

Με ανοιξιάτικη αστάθεια και πιθανή πτώση της θερμοκρασίας φαίνεται πως θα κυλήσουν οι ημέρες του Πάσχα, σύμφωνα με τις πρώτες μετεωρολογικές εκτιμήσεις για τον καιρό των επόμενων ημερών, με τους ειδικούς να κρατούν ακόμη επιφυλάξεις για την τελική εικόνα.

Ερωτηθείς για το Μεγάλο Σάββατο και την Κυριακή του Πάσχα, ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας σημείωσε ότι «τα τρέχοντα μετεωρολογικά στοιχεία δείχνουν μια τάση να “χαλάει” ο καιρός και να πάμε σε πιο κρύες καταστάσεις», υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι απαιτείται λίγος χρόνος ακόμη για πιο ασφαλή συμπεράσματα.

Στη δική της εκτίμηση, η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη, ανέφερε για τη Μεγάλη Πέμπτη και τη Μεγάλη Παρασκευή, ότι «φαίνονται ημέρες με άστατο καιρό, δηλαδή τοπικές βροχές και νεφώσεις και πτώση της θερμοκρασίας. Θα επιστρέψουμε σε 15 με 17 μέγιστες τιμές».

Όσον αφορά τον καιρό του Μεγάλου Σαββάτου, η Α. Τυράσκη ανέφερε ότι:

«Η πρώτη εικόνα για το Μ. Σάββατο και Κυριακή του Πάσχα είναι ότι το Μ. Σάββατο θα περάσει από τα βόρια ένα σύστημα που θα φέρει αρκετές βροχές στη Β. Ελλάδα. Όσο πάμε νοτιότερα θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Την Κυριακή θα περάσει το σύστημα αυτό, θα έχουμε μια βελτίωση του καιρού αλλά δεν θα είναι η απόλυτη καλοκαιρία που θα θέλαμε».



Ο καιρός τη Μεγάλη Εβδομάδα

Για το πρώτο μισό της Μεγάλης Εβδομάδας, η γενική εικόνα είναι θετική.

«Τα τρέχοντα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι μέχρι τη Μεγάλη Πέμπτη θα είναι πολύ καλός ο καιρός, ανοιξιάτικος και στη στεριά και στη θάλασσα, με καλές θερμοκρασίες, βοριάδες και αρκετή ηλιοφάνεια», ανέφερε εχθές, ο μετεωρολόγος Γ. Τσατραφύλλιας.

Ωστόσο, άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο για αλλαγή του καιρού προς το τέλος της εβδομάδας: «Από τη Μεγάλη Παρασκευή και μετά, ένα προγνωστικό μοντέλο σήμερα μας έδωσε σήμα για κάποιες βροχές. Πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμα. Πάντως η μεγάλη εικόνα είναι ότι δεν θα είναι κάτι το ακραίο. Θα δούμε».