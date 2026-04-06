Τροχαίο στην Καλλιθέα: Διανομέας παρέσυρε και τραυμάτισε ανήλικο παιδί

Τροχαίο ατύχημα με θύμα ένα ανήλικο παιδί καταγράφηκε το μεσημέρι της Μεγάλης Δευτέρας (6/4) στην Καλλιθέα, στη συμβολή των οδών Λυκούργου και Σπάρτης.

Όπως έχει γίνει γνωστό από τις πρώτες πληροφορίες, διανομέας κινούνταν επί της οδού Λυκούργου με το δίκυκλό του, όταν το παιδί, ηλικίας περίπου 11-12 ετών, βγήκε αιφνιδιαστικά στον δρόμο χωρίς να ελέγξει την κυκλοφορία. Ο οδηγός δεν πρόλαβε να αντιδράσει εγκαίρως, με αποτέλεσμα να σημειωθεί σύγκρουση και να παρασύρει το παιδί.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ομάδας ΔΙΑΣ και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε τον ανήλικο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Τροχαίο στην Καλλιθέα: Τι αναφέρουν μαρτυρίες για το συμβάν

Σύμφωνα με μαρτυρίες από το σημείο, το παιδί είχε τις αισθήσεις του. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για την ακριβή κατάσταση της υγείας του.

Το παιδί διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου θα υποβληθεί σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις, ώστε να διαπιστωθεί το μέγεθος των τραυμάτων και να εκδοθούν τα σχετικά ιατρικά πορίσματα.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Με πληροφορίες από kallitheapress.gr