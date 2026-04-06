Πάσχα 2026: Ο καιρός «δεν θα είναι και ο καλύτερος» - Νέες εκτιμήσεις για το Σάββατο και την Κυριακή

Η Μεγάλη Εβδομάδα ξεκινά με καλό καιρό, ο οποίος σύμφωνα με τις μετεωρολογικές εκτιμήσεις αναμένεται να παρουσιάσει επιδείνωση και να επηρεάσει τις ημέρες του Πάσχα.

Συγκεκριμένα, τα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν αστάθεια με βροχές εντός της εβδομάδας, που θα επηρεάσουν την Κυριακή του Πάσχα. Ο καιρός «δεν θα είναι και ο καλύτερος για τη συγκεκριμένη ημέρα», τονίζουν οι μετεωρολόγοι.

Ο καιρός σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο

Ο Γιάννης Καλλιάνος, μετεωρολόγος του Mega, ανέφερε με τη σειρά του, ότι: «Μέχρι και Μ. Τετάρτη πάμε με καλό καιρό. Από τη Μ. Τετάρτη το βράδυ θα ξεκινήσουν κάποιες βροχές σε περιοχές την ανατολικής ηπειρωτικής χώρας, ίσως και μέσα στην Αττική. Πιθανότατα, Μ. Πέμπτη, Μ. Παρασκευή και Μ. Σάββατο ο καιρός θα είναι άστατος σε αρκετές περιοχές και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τμήματα συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής και της Δυτικής Ελλάδας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σχεδόν οκτώ με εννέα βαθμούς».

Ο καιρός σύμφωνα με τον Γιώργο Τσατραφύλλια

Ο μετεωρολόγος του Alpha, Γιώργος Τσατραφύλλιας, εξήγησε ότι τη Μεγάλη Τρίτη «ο καιρός θα είναι πολύ καλός, τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα – σύμμαχος για όσους θέλουν να φύγουν» και συνέχισε, τονίζοντας, πως:

«Τη Μεγάλη Τετάρτη και την Πέμπτη φαίνεται να ενισχύεται η αστάθεια, με περισσότερες βροχές κυρίως στα ορεινά τμήματα, ενώ οι βοριάδες θα "ζωηρεύσουν" και θα σημειωθεί πτώση της θερμοκρασίας. Το τελευταίο τριήμερο, από τη Μεγάλη Παρασκευή μέχρι και το Πάσχα, τα τρέχοντα στοιχεία δείχνουν ότι θα έχουμε περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας, κάτω από τους 20 βαθμούς, κάποιες βροχές – περισσότερες στη Βόρεια Ελλάδα – και ενίσχυση των βοριάδων. Μένει να δούμε και τα επόμενα "τρεξίματα" των μοντέλων, ώστε να επικαιροποιηθεί η εικόνα».



Ο καιρός σύμφωνα με τον Δ. Ζιακόπουλο

Στην ιστοσελίδα του, ο Δημήτρης Ζιακόπουλος παρουσίασε αναλυτικά τις εκτιμήσεις του για τον καιρό από Μεγάλη Τρίτη έως και Κυριακή του Πάσχα.

Ο καιρός τη Μεγάλη Τρίτη

Το νέο εικοσιτετράωρο (Μ. Τρίτη), η διάταξη των βαρομετρικών συστημάτων στη ΝΑ Ευρώπη θα είναι ευνοϊκή για να επικρατήσουν στη χώρα μας ΒΔ άνεμοι με ένταση ως τα 5 μποφόρ. Κατά τα άλλα, η θερμοκρασία θα φθάσει τους 24 βαθμούς και σχεδόν παντού θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Στις εξαιρέσεις η ΒΑ Ελλάδα, όπου θα υπάρχουν τοπικές νεφώσεις και δεν αποκλείεται το απόγευμα στα ορεινά να εκδηλωθούν παροδικοί όμβροι.

Ο καιρός τη Μεγάλη Τετάρτη

Τη Μ. Τετάρτη, τοπικοί όμβροι ή και μεμονωμένες καταιγίδες είναι πιθανό να σημειωθούν στην ηπειρωτική χώρα (απόγευμα) και το ΒΑ Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν ΒΔ έως ΒΑ 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στη Β-ΒΑ Ελλάδα θα σημειώσει πτώση.

Ο καιρός τη Μεγάλη Πέμπτη

Τη Μ. Πέμπτη, τοπικές βροχές μικρής διάρκειας θα σημειωθούν στην Α. Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, την Α. Στερεά-Εύβοια, την Α-ΒΑ Πελοπόννησο, το Αιγαίο και πιθανώς την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΔ 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα.

Ο καιρός τη Μεγάλη Παρασκευή

Τη Μ. Παρασκευή, τοπικές βροχές προβλέπονται βασικά στην κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα καθώς και στο Β. Αιγαίο. Οι άνεμοι δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες και η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά.

Ο καιρός το Μεγάλο Σάββατο

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, το Μ. Σάββατο, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες είναι πιθανό να σημειωθούν κυρίως στη Δ-ΒΔ Ελλάδα, τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία, τη Θράκη και το Β. Αιγαίο. Οι άνεμοι σταδιακά θα στραφούν σε ΝΑ και η θερμοκρασία στις ανατολικές και νότιες περιοχές θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Ο καιρός την Κυριακή του Πάσχα

Τέλος, εκτιμώντας ότι η διαταραχή που θα μας επηρεάσει το Μ. Σάββατο θα κινηθεί ανατολικά, ο καιρός την Κυριακή του Πάσχα θα παρουσιάσει σχετική βελτίωση. Όμως, δεν θα είναι και ο καλύτερος για τη συγκεκριμένη ημέρα.



