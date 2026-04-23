Χανιά: 27χρονος ξενοδοχοϋπάλληλος υπέστη ανακοπή - Επανήλθε με ΚΑΡΠΑ

Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου

Φωτ. Unsplash
Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα στον Δήμο Αποκορώνου στα Χανιά, όταν 27χρονος εργαζόμενος κατέρρευσε, έχοντας υποστεί ανακοπή καρδιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του τοπικού μέσου zarpanews.gr, το συμβάν εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Τρίτης, στον χώρο της πισίνας του ξενοδοχείου.

Ο νεαρός ξενοδοχοϋπάλληλος, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τις αισθήσεις του, προκαλώντας αναστάτωση σε συναδέλφους και παρευρισκόμενους.

Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και στο σημείο έσπευσε πλήρωμα από το Κέντρο Υγείας Βάμου, το οποίο παρείχε τις πρώτες βοήθειες. Με τη χρήση καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), οι διασώστες κατάφεραν να τον επαναφέρουν.

Ο 27χρονος διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση, έχοντας διαφύγει τον κίνδυνο. 

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews, zarpanews.gr

 
 
ΜΑΡΙΟΣ 11ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΝΙΔΙ ΔΙΚΗ ΓΟΝΕΙΣ

Ελλάδα / Δίκη για θάνατο 11χρονου Μάριου: Ξεσπούν οι γονείς του - «Κατέθεσα και πίσω μου ήταν οι δολοφόνοι του»

Οι γονείς του 11χρονου Μάριου εξέφρασαν την οργή τους για την 9χρονη καθυστέρηση μέχρι να ξεκινήσει η δίκη, αλλά και για τη συμπεριφορά των κατηγορουμένων, λέγοντας πως τους εμπαίζουν
THE LIFO TEAM
 
 