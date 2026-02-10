Χαλάνδρι: Κατάληψη στο 3ο ΕΠΑΛ - «Η διευθύντρια βάζει τα παιδιά να σκάβουν για να σβηστούν οι απουσίες»

Κατάληψη πραγματοποιούν οι μαθητές του 3ου ΕΠΑΛ Χαλανδρίου.

Οι μαθητές διαμαρτύρονται για τη διευθύντρια του σχολείου τους με τους γονείς να καταγγέλλουν ότι η διεύθυνση ζητά από τους μαθητές να εκτελούν χειρωνακτικές εργασίες προκειμένου να σβηστούν απουσίες ή αποβολές.

Πρόκειται για το ίδιο σχολείο όπου, τον Δεκέμβριο, καθηγητής- παρουσία της διευθύντριας- είχε τραυματίσει μαθητή με κόφτη στην προσπάθειά του να σταματήσει προηγούμενη κατάληψη, γεγονός που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Χαλάνδρι: Οι καταγγελίες των γονέων για τη διευθύντρια του 3ου ΕΠΑΛ

«Στις 12 Ιανουαρίου σε συνάντηση οι γονείς της Α Λυκείου ενημερωθήκαμε για κοινωνική εργασία για να σβηστούν μαζικές αποβολές» είπε μητέρα στο MEGA.

«Έβαλε τα παιδιά να σκάψουν αυλάκι σε προαύλιο χώρο για να φεύγουν τα νερά δίνοντας τους τσάπες χωρίς επίβλεψη και χωρίς να ζητήσουν άδεια από τους γονείς. Αν κάποιος τραυματιζόταν τότε ποιος θα είχε την ευθύνη;» πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, η διευθύντρια έχει διακόψει κάθε είδους εκδρομή, επιτρέποντας μόνο δύο περιπάτους «για τα μάτια του κόσμου», ενώ φέρεται να αρνείται να εξετάσει αιτήματα μαθητών για διαγραφή απουσιών, παραπέμποντας την απόφαση «στο τέλος της χρονιάς».

«Έχουν κοπεί κάθε είδους εκδρομές, το μόνο που έχει κάνει είναι δύο περιπάτους για να τους χρυσώσει το χάπι. Πάνε τα παιδιά να ζητήσουν να σβήσουν τις απουσίες και λέει δεν θα το κάνει, θα το δει στο τέλος της χρονιάς» αναφέρουν οι γονείς που ζητούν την παρέμβαση του υπουργείου Παιδείας.