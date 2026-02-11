Χαλάνδρι: Απομακρύνθηκε η διευθύντρια του ΕΠΑΛ - «Έβαζε μαθητές να σκάβουν»

Με απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β' Αθήνας, Νικόλαου Ζαρκαδούλα, απομακρύνθηκε από τη σχολική μονάδα του 3ου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) Χαλανδρίου.

Υπενθυμίζεται πως το σχολείο τέλεσε υπό κατάληψη, μετά τις καταγγελίες που έγιναν από παιδιά και γονείς, ότι η Διευθύντρια υποχρέωνε τους μαθητές να κάνουν δουλειές στο σχολείο, προκειμένου να τους σβήσει τις απουσίες ενώ την ίδια στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη Ένορκη Διοικητική Εξέταση.

«Η διευθύντρια του 3ου ΕΠΑΛ Χαλανδρίου από αύριο, με απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β´ Αθήνας, Νικόλαου Ζαρκαδούλα, θα βρίσκεται εκτός σχολικής μονάδας» αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας.

Χαλάνδρι: Τι αναφέρεται στην καταγγελία

«Στις 12 Ιανουαρίου σε συνάντηση οι γονείς της Α' Λυκείου ενημερωθήκαμε για κοινωνική εργασία για να σβηστούν μαζικές αποβολές» είπε μητέρα στο MEGA.

«Έβαλε τα παιδιά να σκάψουν αυλάκι σε προαύλιο χώρο για να φεύγουν τα νερά δίνοντας τους τσάπες χωρίς επίβλεψη και χωρίς να ζητήσουν άδεια από τους γονείς. Αν κάποιος τραυματιζόταν τότε ποιος θα είχε την ευθύνη;» πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, η διευθύντρια έχει διακόψει κάθε είδους εκδρομή, επιτρέποντας μόνο δύο περιπάτους «για τα μάτια του κόσμου», ενώ φέρεται να αρνείται να εξετάσει αιτήματα μαθητών για διαγραφή απουσιών, παραπέμποντας την απόφαση «στο τέλος της χρονιάς».

«Έχουν κοπεί κάθε είδους εκδρομές, το μόνο που έχει κάνει είναι δύο περιπάτους για να τους χρυσώσει το χάπι. Πάνε τα παιδιά να ζητήσουν να σβήσουν τις απουσίες και λέει δεν θα το κάνει, θα το δει στο τέλος της χρονιάς» αναφέρουν οι γονείς.