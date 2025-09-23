H χρυσή κορδέλα «φώτισε» τη Βουλή για τα παιδιά που δίνουν γενναία μάχη με τον καρκίνο

Το σύμβολο της μάχης κατά του παιδικού και εφηβικού καρκίνου «φώτισε» τη Βουλή, στο περιθώριο των εκδηλώσεων που είναι αφιερωμένες στον Παγκόσμιο Μήνα Ευαισθητοποίησης για τον Καρκίνο στην Παιδική και Εφηβική Ηλικία, Σεπτέμβριο.

Το Μέγαρο του ελληνικού Κοινοβουλίου φέρει τη χρυσή κορδέλα (Golden Ribbon), το παγκόσμιο σύμβολο ελπίδας για όλα τα παιδιά και τους εφήβους που δίνουν τη δική τους γενναία μάχη με τον καρκίνο.

Στη σχετική ανακοίνωση, αναφέρεται, ότι «η Βουλή των Ελλήνων φωταγωγείται ως ελάχιστη ένδειξη στήριξης, συμπαράστασης και αλληλεγγύης τόσο προς τους ασθενείς και τις οικογένειές τους που δοκιμάζονται, όσο και προς όλους όσοι αγωνίζονται καθημερινά για την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και τη θεραπεία του παιδικού και εφηβικού καρκίνου».

Περίπου 250.000 παιδιά σε όλο τον κόσμο νοσούν από καρκίνο κάθε χρόνο. Από αυτά, μόνο ποσοστό 20% έχει δυνατότητα πρόσβασης σε σωστή ιατρική φροντίδα. Το 80% από αυτά προέρχεται από χώρες μέσου και χαμηλού εισοδήματος ενώ χαρακτηριστικό είναι πως πάνω από 150.000 θάνατοι θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί, εάν υπήρχε δυνατότητα έγκαιρης διάγνωσης και εξειδικευμένης θεραπείας. Στη χώρα μας, γύρω στα 350 παιδιά προσβάλλονται ετησίως από καρκίνο, ποσοστό που αντιστοιχεί σε περίπου ένα παιδί την ημέρα.

Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται ότι «ο Σεπτέμβριος δεν είναι απλώς ένας ακόμη μήνας στο ημερολόγιο. Είναι ο μήνας που φωτίζεται με το χρυσό χρώμα της ελπίδας, αφιερωμένος στα πιο γενναία πλάσματα του κόσμου: τα παιδιά και τους εφήβους που δίνουν τον δικό τους αγώνα με το τέρας του καρκίνου. Η έγκαιρη διάγνωση και η αποτελεσματική θεραπεία δεν είναι απλώς λέξεις· είναι η ελπίδα να σωθεί ένα παιδί, να συνεχιστεί ένα όνειρο, να μη χαθεί μια ζωή που μόλις ξεκινά».

