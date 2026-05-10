Γιατί πετούν μαχητικά αεροσκάφη στην Αθήνα

Πού διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων

Μαχητικά αεροσκάφη άρχισαν να πετούν επάνω από την Αθήνα, περίπου στις 18:00 το απόγευμα της Κυριακής 10 Μαΐου.

Οι πτήσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο αεροπορικής επίδειξης που πραγματοποιήθηκε στην παραλία Φλοίσβου.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση 95 χρόνων από τη συγκρότηση της Πολεμικής Αεροπορίας ως ανεξάρτητου Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η αεροπορική επίδειξη πραγματοποιήθηκε μπροστά από το Άγαλμα του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, με ώρα έναρξης τις 18:00, προσελκύοντας πλήθος πολιτών που βρέθηκαν στο σημείο για να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα πτήσεων. 

Η επίδειξη περιλαμβάνει πτήσεις από όλους τους τύπους των αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας συνδέοντας το παρελθόν - με τη συμμετοχή του ιστορικού Spitfire και των θρυλικών μαχητικών Phantom - με το παρόν και το μέλλον που αντιπροσωπεύουν, μεταξύ άλλων, τα σύγχρονα μαχητικά αεροσκάφη F-16 και Rafale.

Μαχητικά αεροσκάφη στην Αθήνα: Πού διακόπτεται η κυκλοφορία

Με εντολή της Αστυνομίας, τίθεται σε ισχύ προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, κατά τις ώρες 16:00 έως 19:30 στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας της Λεωφ. Ποσειδώνος, στο τμήμα μεταξύ των οδών Αγίου Αλεξάνδρου και Νηρέως (ύψος στάσης ΤΡΑΜ «Φλοίσβος»), ρεύμα κυκλοφορίας προς Γλυφάδα.
 

Με πληροφορίες από ΣΚΑΙ, ΑΠΕ-ΜΠΕ

 
 
