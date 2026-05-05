Γιάννης Παναγόπουλος: Επανεξελέγη πρόεδρος της ΓΣΕΕ

Ο Γιάννης Παναγόπουλος, όπως ανακοίνωσε σχετικά η Γραμματεία Επικοινωνίας και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης ΓΣΕΕ, επανεξελέγη πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών.
Η Διοίκηση της ΓΣΕΕ, όπως προέκυψε από τις εκλογές του 39ου Συνεδρίου, συνεδρίασε σήμερα, Τρίτη (5/5), και συγκροτήθηκε σε σώμα.
Ως πρόεδρος, όπως ειπώθηκε, εξελέγη ο Γιάννης Παναγόπουλος, με τον Πάλλη Ευάγγελο να επιτελεί ρόλο αναπληρωτή προέδρου της ΓΣΕΕ, και τον Αντώνιο Καρρά να ορίζεται γενικός γραμματέας.
Γιάννης Παναγόπουλος: Η ανακοίνωση της ΓΣΕΕ
«Συνεδρίασε σήμερα, Τρίτη, 5 Μαΐου 2026, η Διοίκηση της ΓΣΕΕ, η οποία προέκυψε από τις εκλογές του 39ου Συνεδρίου της και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
- Πρόεδρος: Παναγόπουλος Ιωάννης
- Αναπλ. Πρόεδρος: Πάλλης Ευάγγελος
- Γ. Γραμματέας: Καρράς Αντώνιος
- Αναπλ. Γ. Γραμματέας: Δανούσης Αθανάσιος
- Γ. Οργανωτικού: Ραυτόπουλος Απόστολος
- Αναπλ. Γ. Οργανωτικού: Χαρίτος Ευστάθιος
- Γ. Οικονομικού: Ταχματζίδης Δημήτριος
- Αναπλ. Γ. Οικονομικού: Κουλούρης Κωνσταντίνος
- Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: Κωνσταντίνου Δέσποινα
- Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: Γκογκάκη Κωνσταντίνα
- Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: Μαυροκέφαλος Νικόλαος
- Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: Στεφανάκης Γεώργιος
- Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: Τασιούλας Ιωάννης
- Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: Μπρούσας Δημήτριος
- Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: Γενιδουνιάς Κωνσταντίνος
- Εξελέγησαν, επίσης, οι επικεφαλής των ακόλουθων Γραμματειών της ΓΣΕΕ:
- Γραμματεία Επικοινωνίας και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης: Χριστόπουλος Γεώργιος
- Γραμματεία Ισότητας και Ατομικών – Κοινωνικών Δικαιωμάτων: Γούλα Θεοδώρα (Δώρα)
- Γραμματεία Οικολογίας και Περιβάλλοντος: Γκουτζαμάνης Ιωάννης»