Γιάννης Παναγόπουλος: Επανεξελέγη πρόεδρος της ΓΣΕΕ

Ο Γιάννης Παναγόπουλος, όπως ανακοίνωσε σχετικά η Γραμματεία Επικοινωνίας και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης ΓΣΕΕ, επανεξελέγη πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών.

Η Διοίκηση της ΓΣΕΕ, όπως προέκυψε από τις εκλογές του 39ου Συνεδρίου, συνεδρίασε σήμερα, Τρίτη (5/5), και συγκροτήθηκε σε σώμα.

Ως πρόεδρος, όπως ειπώθηκε, εξελέγη ο Γιάννης Παναγόπουλος, με τον Πάλλη Ευάγγελο να επιτελεί ρόλο αναπληρωτή προέδρου της ΓΣΕΕ, και τον Αντώνιο Καρρά να ορίζεται γενικός γραμματέας.

Γιάννης Παναγόπουλος: Η ανακοίνωση της ΓΣΕΕ

«Συνεδρίασε σήμερα, Τρίτη, 5 Μαΐου 2026, η Διοίκηση της ΓΣΕΕ, η οποία προέκυψε από τις εκλογές του 39ου Συνεδρίου της και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Παναγόπουλος Ιωάννης

Αναπλ. Πρόεδρος: Πάλλης Ευάγγελος

Γ. Γραμματέας: Καρράς Αντώνιος

Αναπλ. Γ. Γραμματέας: Δανούσης Αθανάσιος

Γ. Οργανωτικού: Ραυτόπουλος Απόστολος

Αναπλ. Γ. Οργανωτικού: Χαρίτος Ευστάθιος

Γ. Οικονομικού: Ταχματζίδης Δημήτριος

Αναπλ. Γ. Οικονομικού: Κουλούρης Κωνσταντίνος

Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: Κωνσταντίνου Δέσποινα

Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: Γκογκάκη Κωνσταντίνα

Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: Μαυροκέφαλος Νικόλαος

Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: Στεφανάκης Γεώργιος

Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: Τασιούλας Ιωάννης

Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: Μπρούσας Δημήτριος

Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: Γενιδουνιάς Κωνσταντίνος

Εξελέγησαν, επίσης, οι επικεφαλής των ακόλουθων Γραμματειών της ΓΣΕΕ:

Γραμματεία Επικοινωνίας και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης: Χριστόπουλος Γεώργιος

Γραμματεία Ισότητας και Ατομικών – Κοινωνικών Δικαιωμάτων: Γούλα Θεοδώρα (Δώρα)

Γραμματεία Οικολογίας και Περιβάλλοντος: Γκουτζαμάνης Ιωάννης»