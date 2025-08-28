Φωτιά τώρα στην Κομοτηνή: Ήχησε το 112

Φωτιά έχει ξεσπάσει στην Κομοτηνή και συγκεκριμένα στην περιοχή Ήφαιστος, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.
Λίγη ώρα μετά, οι κάτοικοι της πόλης έλαβαν μήνυμα του 112 το οποίο τους προειδοποιεί για την πυρκαγιά και τους καλεί να είναι σε ετοιμότητα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) August 28, 2025
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Παρατηρητής #Κομοτηνής της Περιφερειακής Ενότητας #Ροδόπης
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki
@hellenicpolice
Στο σημείο επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 11 οχήματα και 2 αεροσκάφη.
#Πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή #Ήφαιστος_Κομότηνης. Κινητοποιήθηκαν 38 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της #7ης_ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 11 οχήματα και 2 Α/Φ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 28, 2025