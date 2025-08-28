ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Φωτιά τώρα στην Κομοτηνή: Ήχησε το 112

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής επιχειρούν από αέρος δύο αεροσκάφη

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτιά τώρα στην Κομοτηνή: Ήχησε το 112 Facebook Twitter
Φωτογραφία αρχείου: Eurokinissi
0

Φωτιά έχει ξεσπάσει στην Κομοτηνή και συγκεκριμένα στην περιοχή Ήφαιστος, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Λίγη ώρα μετά, οι κάτοικοι της πόλης έλαβαν μήνυμα του 112 το οποίο τους προειδοποιεί για την πυρκαγιά και τους καλεί να είναι σε ετοιμότητα.

Στο σημείο επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 11 οχήματα και 2 αεροσκάφη.

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ουσίες σε αυγά: Πιο ασφαλή εκείνα από «το κοτέτσι της γειτόνισσας» ή από το εμπόριο;

Ελλάδα / Ουσίες σε ελληνικά αυγά: Πιο ασφαλή εκείνα από «το κοτέτσι της γειτόνισσας» ή από το εμπόριο;

Το δίλημμα στους καταναλωτές μετά την έρευνα του Πανεπιστημίου Αιγαίου και ΕΚΠΑ - Τι απαντά ο Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αυγού και ο καθηγητής Αναλυτικής Χημείας του ΕΚΠΑ
LIFO NEWSROOM
Μάνδρα: Ομόφωνα αθώοι από το Εφετείο οι τρεις κατηγορούμενοι για τις φονικές πλημμύρες

Ελλάδα / Μάνδρα: Ομόφωνα αθώοι από το Εφετείο οι τρεις κατηγορούμενοι για τις φονικές πλημμύρες

Απαλλάχθηκαν από την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια η πρώην δήμαρχος Μάνδρας, ο τότε προϊστάμενος της Υπηρεσίας Δόμησης Ελευσίνας και η αναπληρώτρια προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής
LIFO NEWSROOM
Μετρό Θεσσαλονίκης: Ξεκινούν την επόμενη εβδομάδα οι δοκιμές για την επέκταση έως Καλαμαριά

Ελλάδα / Μετρό Θεσσαλονίκης: Ξεκινούν την επόμενη εβδομάδα οι δοκιμές για την επέκταση έως Καλαμαριά

«Έχουν ήδη παραδοθεί 4 από τους καινούργιους συρμούς που θα έρθουν για να καλύψουν και το καινούργιο δίκτυο» αναφέρει σε σχετική ανάρτηση ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης
LIFO NEWSROOM
 
 