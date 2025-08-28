Φωτιά τώρα στην Κομοτηνή: Ήχησε το 112

Φωτιά έχει ξεσπάσει στην Κομοτηνή και συγκεκριμένα στην περιοχή Ήφαιστος, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Λίγη ώρα μετά, οι κάτοικοι της πόλης έλαβαν μήνυμα του 112 το οποίο τους προειδοποιεί για την πυρκαγιά και τους καλεί να είναι σε ετοιμότητα.

Στο σημείο επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 11 οχήματα και 2 αεροσκάφη.