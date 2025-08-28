ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα: Σε ύφεση στην Τροιζηνία και την Πρέβεζα - Χωρίς ενεργό μέτωπο στη Μεσσηνία

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται αντιμέτωπες με δύο πύρινα μέτωπα στην Πρέβεζα

LifO Newsroom
Φωτογραφία αρχείου: Getty Images
Σε ύφεση είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα σε δασική έκταση στην περιοχή Διαβολογέφυρο Τροιζηνίας και σε δύο περιοχές στον νομό Πρέβεζας.

Στην Τροιζηνία επιχειρούν 62 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 18 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Αντίστοιχα στην Πρέβεζα και συγκεκριμένα στις περιοχές Αηδόνι και Κλεισούρα του δήμου Πάργας έχουν κινητοποιηθεί 64 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 5ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 22 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν εννέα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Φωτιά στη Μεσσηνία: Οριοθετήθηκε το πύρινο μέτωπο

Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 14.00 το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στον Μελιγαλά Μεσσηνίας. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η φωτιά έχει οριοθετηθεί και δεν έχει ενεργό μέτωπο.

Στο σημείο επιχειρούν 36 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, εθελοντές, 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα εστάλη μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους των περιοχών Σπάρτακος και ΒΙ.ΠΕ Μελιγαλά Μεσσηνίας προκειμένου να απομακρυνθούν απ' αυτές και να κατευθυνθούν προς το κέντρο της πόλης του Μελιγαλά.

