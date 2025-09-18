Φωτιά στην Πάτρα: Ελεύθεροι υπό όρους οι δύο νεαροί που κατηγορούνταν για εμπρησμό

Ελεύθεροι με όρους αφέθηκαν οι δύο νεαροί που κατηγορούνταν για τη φωτιά στην Πάτρα και συγκεκριμένα, στην περιοχή Γηροκομειού.

Μετά από 36 ημέρες προσωρινής κράτησης, οι δύο νεαροί 21 και 25 ετών, οι οποίοι είχαν κατηγορηθεί για εμπρησμό στην περιοχή του Γηροκομειού στην Πάτρα κατά τη διάρκεια των καταστροφικών πυρκαγιών που έπληξαν την πόλη το καλοκαίρι, είναι ελεύθεροι.

Φωτιά στην Πάτρα: Τι ισχυρίζονταν οι δύο νεαροί από την αρχή

Στους δύο νέους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της παρουσίας το πρώτο 15νθημερο του μήνα στο Αστυνομικό τμήμα και την καταβολή εγγύησης 3.000 ευρώ.

Από την πρώτη στιγμή και οι δύο νεαροί ισχυριζόνταν ότι βρέθηκαν στο σημείο για να συνδράμουν εθελοντικά τις προσπάθειες κατάσβεσης.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ