Φωτιά στη Μαρίνα Ζέας: Βυθίστηκαν τρία σκάφη - Τι φέρεται να προκάλεσε την πυρκαγιά

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Πυροσβεστικής και του Λιμενικού για τα αίτια της φωτιάς που ξέσπασε τα ξημερώματα της Πέμπτης στη Μαρίνα Ζέας και προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε τέσσερα σκάφη.

Τρία από αυτά -το ξύλινο ιστιοφόρο όπου φαίνεται πως εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, καθώς και δύο ακόμη σκάφη που επηρεάστηκαν από τις φλόγες- κατέληξαν να βυθιστούν.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, δεν υπάρχουν ενδείξεις για εμπρησμό. Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών ανέφερε πως το πιθανότερο σενάριο, είναι να προκλήθηκε βραχυκύκλωμα.

Μιλώντας στο Action24, ενημέρωσε ότι: «Απ’ ό,τι ενημερώθηκα, η φωτιά ξεκίνησε στην είσοδο της μαρίνας, αριστερά όπως μπαίνουμε, από ένα ξύλινο παραδοσιακό επαγγελματικό σκάφος. Από εκεί ξεκίνησε η πυρκαγιά για άγνωστους λόγους. Με βάση τις πρώτες πληροφορίες, δεν φαίνεται να υπάρχει ανθρώπινη ενέργεια πίσω από το περιστατικό, αλλά εξετάζεται το ενδεχόμενο κάποιου βραχυκυκλώματος. Η φωτιά στη συνέχεια επεκτάθηκε στα διπλανά σκάφη».

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 03:30 και στο σημείο έσπευσαν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ επιχειρούσαν και πλωτά μέσα της Πυροσβεστικής και του Λιμενικού πραγματοποιώντας ρίψεις νερού από θαλάσσης.

Μετά την κατάσβεση της και από νωρίς το πρωί συνεργεία τοποθέτησαν ειδικό πλέγμα περιμετρικά στο σημείο όπου έχουν βυθιστεί τα τέσσερα σκάφη προκειμένου να περιοριστεί η θαλάσσια ρύπανση από τα καύσιμα και τα υλικά που έχουν βυθιστεί.