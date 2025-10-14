Φοινικούντα: Συνελήφθη ο δράστης της διπλής δολοφονίας

Συνελήφθη στην περιοχή της Καλλιθέας ο δράστης της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα.

Οι πρώτες πληροφορίες μεταφέρουν, ότι πρόκειται για άτομο επίσης 22 ετών, όπως ο πρώτος νεαρός που συνελήφθη έχοντας παραδοθεί μόνος του στη ΓΑΔΑ, μερικές ώρες πριν.

Προηγήθηκε, η σύλληψη του 22χρονου συνεπιβάτη του σκούτερ, με το οποίο φέρεται να διέφυγε ο δράστης της δολοφονίας στη Φοινικούντα, ο οποίος παραδόθηκε στη ΓΑΔΑ και ομολόγησε ότι είναι συνεργός στο έγκλημα στο κάμπινγκ.

Μέσω του δικηγόρου του, ο 22χρονος ισχυρίστηκε, ότι περίπου τρία χρόνια πριν, είχε μια οδυνηρή εμπειρία από τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ενώ είχε ήδη υποδείξει στις αρχές τον φυσικό αυτουργό της δολοφονίας, ο οποίος είναι άτομο επίσης 22 ετών.

Φοινικούντα: Τι ισχυρίζεται ο 22χρονος εμπλεκόμενος που παραδόθηκε στη ΓΑΔΑ

Ο 22χρονος συνεπιβάτης του λευκού σκούτερ, με το οποίο φέρεται να διέφυγε ο δράστης του εγκλήματος με κατεύθυνση προς την Αθήνα, παραδόθηκε σήμερα λίγο πριν από τις 11:00 το πρωί στη ΓΑΔΑ, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του κ. Λυκούδη.

Ο νεαρός υποστηρίζει μέσω του δικηγόρου του, ότι δεν έχει καμία συγγενική σχέση με τα δύο θύματα και πως περίπου τρία χρόνια πριν, όταν ήταν 19 ετών υπέστη κακοποίηση από τον 68χρονο. «Είμαι θύμα βιασμού και εκβίαζα τον 68χρονο», υποστήριξε μεταξύ άλλων ο 22χρονος που παραδόθηκε δηλώνοντας ένοχος.



Παράλληλα, υπέδειξε τον φυσικό αυτουργό της δολοφονίας, ο οποίος είναι 22χρονος ημεδαπός με καταγωγή από τρίτη χώρα και συνελήφθη το μεσημέρι της Τρίτης.

Ο 22χρονος που παραδόθηκε διακρίνεται ως συνεπιβάτης στο λευκό σκούτερ, στην περιμετρική οδό της Μεσσήνης και συγκεκριμένα στην εθνική οδό Τριόδου–Μεσσήνης, περίπου δύο ώρες πριν το διπλό φονικό. Οι αρχές εξετάζουν την ακριβή διαδρομή που ακολούθησαν, η οποία, σύμφωνα με τις ίδιες, είναι πλέον σε μεγάλο βαθμό γνωστή. Αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών, στα δικαστήρια της Καλαμάτας προκειμένου να του απαγγελθούν κατηγορίες και να απολογηθεί -με το πιθανότερο είναι να ζητήσει προθεσμία – δεν αποκλείεται δε, αυτό να συμβεί ακόμα και εντός της ημέρας

Οι αρχές δεν έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο να υπάρχει και 3ος ηθικός αυτουργός.

Οι εξελίξεις στην υπόθεση σε κάθε περίπτωση είναι καταιγιστικές και όλα δείχνουν πως οι αρχές βρίσκονται πολύ κοντά στη διαλεύκανση της άγριας αυτής διπλής δολοφονίας που έχει συγκλονίσει τη Μεσσηνία.

Το χρονικό της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα - Γιατί ο 68χρονος ζούσε στο κάμπινγκ

Ο δράστης, έφθασε στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ της Κυριακής 5 Οκτωβρίου. Ο νεαρός εισήλθε στη ρεσεψιόν και ρώτησε αν υπάρχει διαθεσιμότητα. Όταν ο 68χρονος ιδιοκτήτης του απάντησε αρνητικά, εκείνος άνοιξε πυρ εναντίον του και στη συνέχεια κυνήγησε για μερικά μέτρα και πυροβόλησε τον επιστάτη.

Τους πυροβολισμούς φέρονται να άκουσαν τουρίστες που βρίσκονταν σε τροχόσπιτα της περιοχής. «Ακούσαμε δύο πυροβολισμούς και μετά άλλους δύο. Βγήκαμε έξω να δούμε τι συμβαίνει και είδαμε έναν άνθρωπο πεσμένο μπρούμυτα, νεκρό, λίγα μέτρα πιο πέρα», ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες.

Σημειώνεται, ότι πριν από μερικές ημέρες ο ιδιοκτήτης είχε δεχθεί και πάλι επίθεση από ένα άτομο που τον είχε χτύπησε με το κοντάκι του όπλου στο κεφάλι του. Όπως τότε, είπε στους αστυνομικούς, ότι δεν ήξερε ποιος ήθελε να του κάνει κακό.

Ο 68χρονος επιχειρηματίας που δολοφονήθηκε στο κάμπινγκ της Φοινικούντας είχε στοχοποιηθεί και στο παρελθόν. Ρεπορτάζ του Mega, αναφέρει ότι είχε δεχθεί δύο επιθέσεις, μέσα σε λίγους μήνες και, για λόγους ασφαλείας, είχε επιλέξει να φύγει από το σπίτι του και να μετακομίσει στο κάμπινγκ.Ερωτήματα προκαλεί και η απόφαση του επιχειρηματία να αλλάξει πριν από λίγους μήνες τη διαθήκη του, χωρίς και πάλι να αποκαλύψει στο περιβάλλον του, τους λόγους που το έκανε.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο επιστάτης φέρεται να ήταν εξοικειωμένος με συγκεκριμένα πρόσωπα και στιγμές που απειλούνταν ο επιχειρηματίας. Οι δυο άνδρες που δολοφονήθηκαν στη Μεσσηνία, τους είχαν στενή φιλική σχέση και περνούσαν τις περισσότερες ώρες της ημέρας μαζί.

Τέλος, η απόφαση του 68χρονου να αλλάξει μόλις λίγους μήνες πριν, τη διαθήκη του, χωρίς και πάλι να αποκαλύψει στο περιβάλλον του, τους λόγους που το έκανε, προκάλεσε ερωτήματα στα οποία εστίασαν οι αρχές από την πρώτη στιγμή.