Φοινικούντα: Συνελήφθη άτομο που φέρεται να εμπλέκεται στη δολοφονία - Κατονόμασε τον δράστη

Παραδόθηκε, συνοδεία του δικηγόρου του, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ) ένα 22χρονο άτομο το οποίο φέρεται να εμπλέκεται στη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα Μεσσηνίας.

Όπως έκανε γνωστό ο ΣΚΑΪ, ο 22χρονος συνελήφθη καθώς εξετάζεται ο ρόλος του ως συνεργού στη διπλή δολοφονία του ιδιοκτήτη κάμπινγκ και του επιστάτη της επιχείρησης, στη Φοινικούντα Μεσσηνίας, στις 5 Οκτωβρίου 2025.

Την ίδια ώρα οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ενός ακόμου ατόμου, ο οποίος παραμένει άφαντος, ωστόσο κατονομάστηκε από τον συλληφθέντα.

Φοινικούντα: Τι συνέβη στο κάμπινγκ

Το μοιραίο βράδυ, γύρω στις 8:30 μ.μ., ο δράστης έφτασε στο κάμπινγκ και εισήλθε στη ρεσεψιόν ρωτώντας αν υπήρχε διαθεσιμότητα. Όταν ο 68χρονος ιδιοκτήτης αρνήθηκε, εκείνος άνοιξε πυρ εναντίον του, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, πιθανόν με καραμπίνα ή πυροβόλο όπλο. Ο επιστάτης που ήταν παρών προσπάθησε να διαφύγει, αλλά δέχθηκε πυροβολισμό και λίγα μέτρα πιο πέρα βρέθηκε νεκρός.

Μάρτυρες που βρίσκονταν σε τροχόσπιτα στο χώρο άκουσαν δύο πρώτους πυροβολισμούς και μετά από μερικά δευτερόλεπτα, άλλους δύο. Ένας τουρίστας που διέμενε εκεί κατέθεσε: «Ακούσαμε δύο πυροβολισμούς. Μετά λίγα δευτερόλεπτα άλλους δύο. Βγήκαμε έντρομοι και είδαμε έναν άνθρωπο μπρούμητα, νεκρό, λίγα μέτρα μακριά»

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο δράστης διέφυγε με μοτοσικλέτα. Οι Αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες της περιοχής για να αποκτήσουν οπτικά στοιχεία που θα οδηγήσουν σε ταυτοποίηση του δράστη.

Φοινικούντα: Οι εκτιμήσεις για τον δράστη

Από τις έως τώρα ενδείξεις, οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν ότι ο δράστης είναι νεαρής ηλικίας, πιθανώς ακόμα και ανήλικος. Δεν υπήρχε καμουφλάζ ή απόκρυψη των χαρακτηριστικών του προσώπου του, σύμφωνα με μαρτυρίες, κάποιος μάλιστα υποστηρίζει ότι τον είδε καθαρά. Ο ανιψιός του 68χρονου δήλωσε ότι ο δράστης ήταν νεαρός και πως δεν δέχτηκε πυρά όταν τον πλησίασε: «Είδα το πρόσωπό του αλλά δεν δέχτηκα πυρά»

Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ είχε δεχθεί στο παρελθόν δύο επιθέσεις. Σε μία από αυτές, στις αρχές Σεπτεμβρίου, τον πυροβόλησαν με αεροβόλο όπλο στο πρόσωπο, όταν κάποιος με κουκούλα τον πλησίασε. Σε προηγούμενη ακόμη καταγεγραμμένη επίθεση, δέχτηκε ξυλοδαρμό. Παρά τις επιθέσεις αυτές, δεν προέβη σε καταγγελία προς τις αρχές με ονόματα, γεγονός που δυσχέρανε την έρευνα.

Υπάρχουν υποψίες ότι η απόπειρα πριν μήνα και η διπλή δολοφονία συνδέονται. Οι Αρχές εξετάζουν αν κάποιος είχε εξοργιστεί με τον επιχειρηματία ή αν υπήρχαν οικογενειακές, οικονομικές ή προσωπικές διαφορές που οδήγησαν στην τραγωδία. Το γεγονός ότι ο δράστης δεν κάλυψε το πρόσωπό του υποδεικνύει ότι πιθανώς δεν φοβόταν ότι θα αναγνωριστεί, ή ότι ήθελε να στείλει μήνυμα.

Επιπλέον, επειδή ο χώρος του κάμπινγκ την ώρα του εγκλήματος ήταν γεμάτος, εκτιμάται ότι υπήρχαν 70–80 άτομα, οι πιθανότητες για ύπαρξη αυτόπτων μαρτύρων είναι σημαντικές. Αν κάποιος από αυτούς κρατούσε κινητό ή κατέγραψε εικόνα, θα μπορούσε να αποδειχθεί καταλυτικό.