Φοινικούντα: Νέα στοιχεία - Ποιος συναντήθηκε με τον έναν 22χρονο στην Αθήνα έναν μήνα πριν τη διπλή δολοφονία

Οι έρευνες των Αρχών για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα συνεχίζονται.

Από μέρα σε μέρα αναμένεται η έκθεση ανάλυσης των τηλεπικοινωνίων και των στιγμάτων των τηλεφώνων όλων των πρωταγωνιστών, κάτι που θα παίξει κομβικό ρόλο στο να διαμορφωθεί απολύτως η εικόνα για το ποιος ήταν σε εκείνο το σημείο στη Φοινικούντα, αλλά και στο πώς διέφυγε ο ένας εκ των δύο 22χρονων μετά το διπλό φονικό, καθώς οι δύο κατηγορούμενοι φαίνεται πως χωρίστηκαν για να επιστρέψουν στην Αθήνα.

Από την άρση απορρήτου θα φανεί και ποιος επικοινώνησε με ποιον.

Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, καθώς ανάμεσα στα πρόσωπα τα οποία εξετάζονται από τις Αρχές, τουλάχιστον σε επίπεδο εμπλοκής στην υπόθεση, είναι και άτομα που ανήκουν στο οικογενειακό περιβάλλον ενός εκ των δύο θυμάτων.

Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Πού «συγκρούονται» οι ισχυρισμοί των δύο 22χρονων

Αξίζει να σημειωθεί πως μεγαλύτερη προσοχή δίνουν οι Αρχές στην κατάθεση του ενός 22χρονου, ο οποίος φέρεται να είναι αυτός που πάτησε την σκανδάλη και σκότωσε τους δύο άνδρες στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα.

Από την περιγραφή του προκύπτουν πολύ σημαντικά πράγματα και διαφορετικές εκδοχές από αυτές που είχε παρουσιάσει ο άλλος 22χρονος, ο οποίος είχε παραδοθεί στη ΓΑΔΑ, ενώ έρχονται σε σύγκρουση με τους ισχυρισμούς του περιβάλλοντος του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Υπενθυμίζεται πως ύστερα από μια μαραθώνια διαδικασία διάρκειας περίπου 16 ωρών, που ξεκίνησε το μεσημέρι της Κυριακής και ολοκληρώθηκε στις 4 τα ξημερώματα της Δευτέρας, οι δύο κατηγορούμενοι για τη διπλή ανθρωποκτονία στη Φοινικούντα κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα.

Κατά τη διάρκεια των απολογιών τους, οι δύο νεαροί- ο 22χρονος Ελληνοβρετανός και ο 22χρονος συγκατηγορούμενός του που παραδόθηκε αυτοβούλως- εξέθεσαν τους ισχυρισμούς τους για τη συμμετοχή τους στο έγκλημα, με τον έναν να επιρρίπτει στον άλλον την ευθύνη για το ποιος εισήλθε το μοιραίο βράδυ στην σκηνή του εγκλήματος και πυροβόλησε.

Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Οι νέες πληροφορίες

Τις τελευταίες ώρες μάλιστα, έχουν προκύψει και πληροφορίες όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, οι οποίες αναφέρουν πως οικείο πρόσωπο του 68χρονου θύματος είχε βρεθεί με έναν από τους δύο κατηγορούμενους στην Αθήνα, τουλάχιστον έναν μήνα πριν από τη διπλή δολοφονία, κάτι που γεννά περισσότερες υποψίες στις Αρχές για το ποιος άλλος έχει εμπλακεί στην υπόθεση