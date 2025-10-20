Φοινικούντα: Τρία νέα εντάλματα σύλληψης τις επόμενες ώρες - Τα πρόσωπα που θα αναζητήσει η ΕΛΑΣ

Οι έρευνες για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα, βρίσκονται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με νέες πληροφορίες, αναμένονται εντός των επόμενων ωρών να εκδοθούν νέα εντάλματα σύλληψης, την ίδια ώρα που η ΕΛΑΣ έχει προχωρήσει στην άρση του τηλεφωνικού απορρήτου για επτά συγκεκριμένους αριθμούς.

Μετά την προφυλάκιση των δύο 22χρονων κατηγορουμένων, στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται πλέον και ένα λευκό αυτοκίνητο που φέρεται να κινούνταν κοντά στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, την ώρα του εγκλήματος.

Φοινικούντα: Τα τρία πρόσωπα που αναμένεται να συλληφθούν

Οι έρευνες έχουν οδηγήσει σε τρία ακόμη άτομα και, σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA, αναμένονται τρία νέα εντάλματα σύλληψης μέσα στις επόμενες ημέρες. Οι αστυνομικοί χρειάζονται περίπου 24 ώρες για να επεξεργαστούν τα αποτελέσματα από την άρση του απορρήτου.

Το ένα από τα πρόσωπα φέρεται να είναι ο ηθικός αυτουργός της υπόθεσης, ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, εκτιμάται ότι τα πράγματα δεν είναι όπως τα περιγράφουν οι δύο 22χρονοι. Η αστυνομία έχει ήδη εντοπίσει το συγκεκριμένο άτομο, σύμφωνα με τις πληροφορίες του σταθμού. Υπάρχει, επίσης, μια γυναίκα που φέρεται να βοήθησε τον 22χρονο να διαφύγει από το σημείο. Οι αρχές δεν πιστεύουν ότι κολύμπησε από τη Φοινικούντα έως την Καλαμάτα, όπως είχε αρχικά υποστηριχθεί. Το τρίτο πρόσωπο φέρεται να είναι ο άνθρωπος που παρείχε στους δύο 22χρονους το λευκό σκούτερ, αλλά και το περίστροφο, με τα οποία ταξίδεψαν από την Αθήνα στην Καλαμάτα, προκειμένου να εκτελέσουν τη δολοφονία.

«Σήμερα αναμένεται να πάρει στα χέρια της η ΕΛΑΣ την άρση των τηλεφωνικών απορρήτων για επτά συνολικά τηλεφωνικούς αριθμούς. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι ο φερόμενος ως συνεργός άλλαζε συνεχώς πακιστανικά κινητά τηλέφωνα, δηλωμένα σε άλλους ανθρώπους. Είναι κοντά οι αρχές να ταυτοποιήσουν κάποιον άνθρωπο που φέρεται να τον βοήθησε να μεταφερθεί από τη Φοινικούντα στην Αθήνα», σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΕΡΤnews.

Εκ νέου για την υπόθεση μίλησε στο ΕΡΤnews η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου. «Ελπίζουμε ότι αυτή τη βδομάδα θα μπορέσουμε να προσθέσουμε στη δικογραφία που βρίσκεται ήδη στα χέρια του ανακριτή, περαιτέρω στοιχεία για να ξεκαθαρίσουν και για εμάς κάποια δεδομένα» δήλωσε.

Σύμφωνα με την ίδια, οι αρμόδιες υπηρεσίες εξακολουθούν να συλλέγουν βιντεοληπτικό υλικό. Τονίζεται, ότι μέχρι και σήμερα δεν έχει απαντηθεί από την αστυνομία, πώς ο ένας εκ των εμπλεκομένων κινήθηκε μέχρι τα ΚΤΕΛ της Καλαμάτας επισημαίνοντας ότι δε βρέθηκε ο ρουχισμός που φορούσε εκείνη την ημέρα, γεγονός που όπως δείχνει «ότι ένας κατηγορούμενος προσπαθεί να αποκρύψει στοιχεία».

Αναφορικά με την αναζήτηση της πυρίτιδας τόνισε ότι είναι ακόμα σε εξέλιξη αυτή η διαδικασία. «Δεν έχει ολοκληρωθεί. Είναι σε εξέλιξη όπως και η εξέταση ψηφιακών πειστηρίων, του κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου, όπως και τα κινητά τηλέφωνα των δύο θυμάτων», ξεκαθάρισε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ.

Φοινικούντα: Ο δικηγόρος της οικογένειας του 68χρονου ζητά αναπαράσταση της δολοφονίας

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της αδελφής του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα, η οικογένεια ζητά αναπαράσταση του φονικού παρουσία όλων των μαρτυριών, αυτοπτών ή αυτοπτών μαρτύρων, των κατηγορουμένων και προσωρινώς κρατουμένων και των παραγόντων όλων αυτής της υπόθεσης. «Με αυτή τη διαδικασία θα ξεκαθαριστεί η υπόθεση, γιατί επί τόπου ο καθένας θα μπορεί να πει πώς ακριβώς κινήθηκε, πού ήταν, σε ποιο χρόνο, πως αντέδρασε, τι έκανε κλπ. Θα είναι ιδιαίτερα διαφωτιστικό. Είναι θετικό το γεγονός ότι παρά τις αρχικές επιφυλάξεις που υπήρχαν ως προς το αίτημά σας αυτό, σήμερα έχουν προσχωρήσει όλοι και το θεωρούν αναγκαίο».