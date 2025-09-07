Εύοσμος: Επεισόδιο με πυροβολισμό έξω από μαγαζί

Επεισόδιο με πυροβολισμό έξω από μαγαζί σημειώθηκε τα ξημερώματα στον Εύοσμο.



Οι δράστες, οι οποίοι επέβαιναν σε διαφορετικά αυτοκίνητα βρέθηκαν έξω από μαγαζί υγειονομικού ενδιαφέροντος. Ο ένας εξ’ αυτών πυροβόλησε στην πόρτα του μαγαζιού για εκφοβισμό.



Το επεισόδιο συνεχίστηκε με τους δράστες να σύρουν με τη βία ένα άτομο 20 ετών που βρισκόταν στο κατάστημα. Το έσυραν προς ένα όχημα. Ο νεαρός, στο πλαίσιο των ερευνών εντοπίστηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες είναι γνωστός στις αρχές.



Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.

