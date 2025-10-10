ΕΛΛΑΔΑ
Ευλογιά των προβάτων: Στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου οι καταγγελίες για παράνομα εμβόλια

Ο κ. Τσιάρας ζήτησε την πλήρη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης

Τη διαβίβαση στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου των καταγγελιών για παράνομη εισαγωγή εμβολίων κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων ζήτησε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, μετά το σχετικό ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού Mega.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, παράνομα εμβόλια φέρονται να εισάγονται από την Τουρκία, την Ιορδανία και την Αίγυπτο, τα οποία κτηνοτρόφοι χρησιμοποιούν μόνοι τους στα ζώα, χωρίς πιστοποίηση ή επίσημο έλεγχο.

Τα μη εγκεκριμένα αυτά σκευάσματα ενοχοποιούνται για σοβαρές παρενέργειες στα κοπάδια, ενώ εκτιμάται πως μπορεί να συνέβαλαν στη διάδοση της ευλογιάς σε περιοχές της χώρας.

Ο κ. Τσιάρας ζήτησε την πλήρη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, τονίζοντας ότι τέτοιες πρακτικές «θέτουν σε κίνδυνο όχι μόνο τη δημόσια υγεία, αλλά και το σύνολο της ελληνικής κτηνοτροφικής παραγωγής».

