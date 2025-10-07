Έξι γονείς τη μέρα συλλαμβάνονται για παραμέληση ανηλίκων στην Ελλάδα

Σημαντική αύξηση στις συλλήψεις και προφυλακίσεις γονιών για παραμέληση των παιδιών τους καταγράφουν τα φετινά στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., προκαλώντας έντονο προβληματισμό στις αρχές.

Σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα, που επικαλείται ρεπορτάζ της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ« μόνο το πρώτο οκτάμηνο του 2025 συνελήφθησαν 1.400 γονείς, δηλαδή περίπου έξι την ημέρα, ενώ επτά εξ αυτών οδηγήθηκαν ήδη στη φυλακή.

Τα στοιχεία δείχνουν αύξηση τουλάχιστον 50% στις συλλήψεις και τις προφυλακίσεις γονιών σε σχέση με πέρυσι – και τριπλασιασμό συγκριτικά με το 2023. Παρότι η συνολική εγκληματικότητα των ανηλίκων εμφανίζει μικρή μείωση, η αναλογία συλληφθέντων ανηλίκων προς γονείς έχει αυξηθεί θεαματικά: από 14% το 2024 σε 23% φέτος.

Η τάση αυτή ερμηνεύεται ως προσπάθεια των διωκτικών αρχών να ασκήσουν πίεση στο οικογενειακό περιβάλλον των ανηλίκων δραστών, ώστε να περιοριστούν τα περιστατικά βίας και παραβατικότητας. Ωστόσο, το φαινόμενο έχει πολυπαραγοντικά χαρακτηριστικά και δείχνει τα όρια του υφιστάμενου συστήματος πρόληψης.

Οι αριθμοί πίσω από την κρίση

Από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο του 2025, 6.207 ανήλικοι συνελήφθησαν για διάφορες παραβατικές πράξεις, ενώ 170 οδηγήθηκαν σε σωφρονιστικά καταστήματα. Ανάμεσά τους, 49 νεαροί κατηγορήθηκαν για συμμετοχή σε εγκληματικές οργανώσεις – ποσοστό προφυλάκισης 50%, έναντι μόλις 10% το 2024.

Στις κλοπές, συνελήφθησαν 558 ανήλικοι, με 18 να φυλακίζονται (ποσοστό 3%), ενώ στις ληστείες καταγράφηκαν 133 συλλήψεις, εκ των οποίων 23 οδηγήθηκαν στη φυλακή (ποσοστό 17%). Παράλληλα, 760 ανήλικοι συνελήφθησαν για διακίνηση ναρκωτικών, και 285 για παραβάσεις του νόμου περί όπλων.

Αύξηση και στις φυλακίσεις γονιών

Η αυστηροποίηση της νομοθεσίας αποτυπώνεται και στα στοιχεία των σωφρονιστικών αρχών:

Το 2025 φυλακίστηκαν επτά γονείς ανηλίκων.

Το 2024 είχαν φυλακιστεί πέντε,

ενώ το 2023 μόλις δύο.

Συνολικά, ένας στους 20 γονείς νεαρών που καταδικάστηκαν σε φυλάκιση για σοβαρά αδικήματα βρέθηκε και ο ίδιος κατηγορούμενος – ένα στοιχείο που δείχνει την αυξανόμενη ευθύνη που αποδίδεται στους κηδεμόνες για την παραβατικότητα των παιδιών τους.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι πίσω από τους αριθμούς κρύβεται μια κοινωνική κρίση γονεϊκότητας, με τις οικονομικές πιέσεις, την έλλειψη υποστηρικτικών δομών και τη διάρρηξη των οικογενειακών δεσμών να επιβαρύνουν το φαινόμενο.

Οι αρχές εξετάζουν νέα προγράμματα πρόληψης και ψυχοκοινωνικής στήριξης για οικογένειες υψηλού κινδύνου, καθώς τα στοιχεία δείχνουν ότι η αυστηροποίηση των ποινών από μόνη της δεν αρκεί για να αντιμετωπίσει την έξαρση της βίας και της παραμέλησης ανηλίκων.