Εξαφάνιση Λόρα: Στη Γερμανία φέρεται να είναι η 16χρονη - Οι τελευταίες πληροφορίες

Νέες πληροφορίες έγιναν γνωστές για την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρα από την Πάτρα.

Σύμφωνα με νέα στοιχεία, η ανήλικη φέρεται να βρίσκεται στη Γερμανία.

Οι νέες πληροφορίες για την εξαφάνιση της ανήλικης

Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι η 16χρονη από τις πρώτες ώρες της εξαφάνισής της, όταν έφτασε στην Αθήνα, πήγε σε ένα ταξιδιωτικό γραφείο στην Ομόνοια και έβγαλε αεροπορικό εισιτήριο για Φρανκφούρτη, σύμφωνα με το MEGA.

Στη συνέχεια πήγε στο αεροδρόμιο και έφυγε για Γερμανία με πτήση της Lufthansa, με βάση το ίδιο ρεπορτάζ.

Ερωτήματα για το ταξίδι της στη Γερμανία

Οι Αρχές έχουν απευθύνει ερώτηση στην γερμανική αεροπορική εταιρεία για το πώς κατάφερε να ταξιδέψει η ανήλικη.

Στην Φρανκφούρτη φαίνεται να βρίσκεται σε γειτονικές γερμανικές πόλεις, ενώ δεν επιβεβαιώνεται η πληροφορία πως ίσως κάποιος την βοηθούσε όταν έφτασε στην Αθήνα.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Εξαφάνιση 16χρονης: Νέο βίντεο φέρεται να καταγράφει τη Λόρα στου Ζωγράφου την Τετάρτη