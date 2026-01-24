Εξαφάνιση Λόρα: «Ό,τι κι αν έχει συμβεί, μπορούμε να το λύσουμε» - Η έκκληση της μητέρας της 16χρονης

Για 17η ημέρα αγνοείται η 16χρονη Λόρα, η οποία έφυγε από το σπίτι της στην Πάτρα και έκτοτε κανείς δεν γνωρίζει πού βρίσκεται και εάν είναι καλά.

Η μητέρα της ανήλικης μιλά δημόσια για πρώτη φορά και απευθύνεται στην κόρη της ζητώντας της να στείλει απλά ένα σημάδι ότι είναι καλά.

«Λόρα, αγαπημένη μας κόρη… Σε αγαπάμε πάρα πολύ. Μας λείπεις αφόρητα. Αγωνιούμε για σένα και θέλουμε μόνο να ξέρουμε ότι είσαι καλά. Θα κάνουμε τα πάντα για να είσαι ευτυχισμένη. Είσαι η ζωή μας. Σε παρακαλούμε, δώσε μας ένα σημάδι ότι είσαι καλά», λέει η μητέρα της 16χρονης μιλώντας στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ».

Η ίδια δηλώνει πως δεν γνωρίζει πού μπορεί να βρίσκεται η κόρη της, ούτε αν κάποιος τη βοήθησε να φύγει.

«Υποθέτω πως ίσως το κίνητρο για να φύγει να ήταν η δυσκολία της στο σχολείο. Σε κάποιες συζητήσεις μας είχε αναφέρει ότι ήθελε να φοιτήσει σε σχολείο όπου θα μπορούσε να μιλά αγγλικά ή γερμανικά τη γλώσσα δηλαδή που γνωρίζει καλύτερα, και το είχε ήδη ψάξει. Μήπως ήταν αυτό; Είχε ρωτήσει ακόμη αν υπήρχε η δυνατότητα για διαδικτυακά μαθήματα. Από τη δική μας πλευρά κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Ζητήσαμε βοήθεια από ειδικό, προσπαθήσαμε με κάθε τρόπο να τη στηρίξουμε. Δεν ξέρω όμως… ίσως η ίδια να μην είχε πια τη δύναμη ή τη διάθεση. Όσο ήταν εκεί, δεν έπαιρνε κακούς βαθμούς. Ήταν καλή μαθήτρια. Όμως το αν μέσα της συνέχιζε να δυσκολεύεται και το πόσο ήθελε πραγματικά να συνεχίσει, δεν μπορώ να το γνωρίζω».

Από την πρώτη στιγμή της εξαφάνισης της κόρης της προσπαθεί να θυμηθεί, να βρει το παραμικρό στοιχείο που θα μπορούσε να οδηγήσει στα ίχνη της.

«Δυστυχώς, δεν είχε κάποιο ημερολόγιο για να έχει σημειώσει κάτι… Υπήρχαν φίλοι και συμμαθητές από το σχολείο, με τους οποίους έκανε παρέα, μιλούσε, αντάλλασσαν μηνύματα, συζητούσαν. Δεν της έκανα ποτέ έλεγχο. Δεν μπορούμε, όμως, να επικοινωνήσουμε μαζί τους, γιατί δεν γνωρίζουμε ελληνικά. Τα έχουμε αφήσει όλα στην αστυνομία», λέει.

Για όσα ακούγονται από φίλους της Λόρα, πως καταπιεζόταν από την οικογένειά της και ζούσε δύσκολες στιγμές, η μητέρα της δηλώνει βαθιά πληγωμένη. Επιμένει πως τίποτα από αυτά δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια.

Απευθύνεται στο παιδί της: «Θέλω να σου πω πως σε αγαπάμε πάρα πολύ. Αγωνιούμε για σένα κάθε λεπτό. Δώσε μας ένα σημάδι ότι είσαι καλά… ότι είσαι ζωντανή. Είμαστε στο πλευρό σου. Ό,τι κι αν έχει συμβεί, όποιο κι αν είναι το πρόβλημα, μπορούμε να το λύσουμε μαζί. Να στηριχτείς πάνω μας, σε όλα. Το μόνο που ζητάμε είναι ένα σημάδι. Να ξέρουμε ότι είσαι καλά, ότι είσαι υγιής, ότι ζεις».