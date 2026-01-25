Εξαφάνιση 16χρονης: Νέο βίντεο φέρεται να καταγράφει τη Λόρα στου Ζωγράφου την Τετάρτη

Νέο βίντεο - ντοκουμέντο που φέρεται να ρίξει φως στην υπόθεση της εξαφάνισης της 16χρονης Λόρα, εξετάζουν σύμφωνα με τις πληροφορίες οι Αρχές.

Το νέο βίντεο προέρχεται από την περιοχή του Ζωγράφου και φέρεται να καταγράφει μια νεαρή κοπέλα που μοιάζει εμφανισιακά με την 16χρονη που εξαφανίστηκε από την Πάτρα στις 8 Ιανουαρίου και έκτοτε αγνοείται.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, το νέο οπτικό υλικό δείχνει μια κοπέλα να εισέρχεται σε κατάστημα της περιοχής και να απευθύνεται στον ιδιοκτήτη, ρωτώντας πού βρίσκονται οι θυρίδες παραλαβής δεμάτων εταιρείας ταχυμεταφορών.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη, την ημέρα που η Αθήνα βρισκόταν στο επίκεντρο έντονης κακοκαιρίας.

Ο καταστηματάρχης ανέφερε πως η νεαρή μιλούσε σπαστά ελληνικά, ενώ στο βίντεο φαίνεται να φορά σκούρο μπουφάν με κουκούλα, κάτι που ωστόσο θεωρείται φυσιολογικό δεδομένων των καιρικών συνθηκών.

Οι Αρχές εξετάζουν προσεκτικά το υλικό, επιχειρώντας να εξακριβώσουν αν η κοπέλα που καταγράφεται είναι πράγματι η Λόρα και να ανασυνθέσουν τυχόν κινήσεις της στην Αττική, την ώρα που μέχρι πρόσφατα επικρατούσε η εκτίμηση ότι η ανήλικη είχε φύγει από τη χώρα.